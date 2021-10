RubberGard EPDM de Firestone assure l’étanchéité de la nouvelle médiathèque de Courcelles-lès-Lens

La ville de Courcelles-Lès-Lens, située a 30 km de Lille, a connu une croissance démographique importante ces dernières années. En 2017, la ville a lancé une compétition invitant les architectes à réinventer le site d'un ancien centre commercial pour le transformer en médiathèque moderne.

Le projet lauréat fut celui de l’agence lilloise Zita! Damien Guiot Architectes-Urbanistes. L’ancien centre commercial, situé à seulement quelques mètres de la mairie, a été transformé en un grand volume intérieur ouvert sans murs ou poteaux porteurs. Les architectes ont également imaginé une toiture à la forme unique, composée de 12 grands modules rappelant les volumes des maisons voisines. Chaque module est orienté dans différentes directions et est doté d'une grande baie vitrée en partie haute pour inonder de lumière le cœur de la médiathèque.

Les modules ont été recouverts avec 2 500 m² de membranes d'étanchéité RubberGard EPDM de Firestone Building Products, entièrement collés sur leurs supports. Cette méthode à froid et sans flamme a permis une mise en œuvre confortable, sûre et rapide. D’une épaisseur de 1,5 mm pour un poids en surface de 1,85 kg/m², la membrane n’a pas alourdi la structure de la toiture et facilite sa maintenance sur site.



La couleur noire de l’EPDM révèle également l’esthétique des toitures en pente qui deviennent façades. Par le contraste créé avec les briques rouges et les vitres, la membrane d’étanchéité participe à la signature architecturale du bâtiment.

