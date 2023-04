Stockage, utilisation et rétention de l’eau de pluie à la parcelle

A – Cuve de stockage Pack’eau.

B – Gestionnaire d’eau de pluie Pack’eau Box KBOXK.

C – Raccordement de la ventilation de cuve surmontée d’un Aspiromatic modèle 100.

D – Kit de filtration jardin KITFJ.

E – Kit de filtration maison KITFM.

F – Kit de filtration maison et lave-linge KITFLL.

G – Pompe immergée.

Cuves en béton ou en polyéthylène

Sebico propose une large gamme de cuves en béton ou en polyéthylène que ce soit pour le stockage, la rétention ou le stockage et la rétention de l’eau de pluie, de 3 à 36 m3.

Tunnels de rétention et d'infiltration - kits pour eaux pluviales

Le tunnel de rétention et d’infiltration permet la retenue et l’infiltration des eaux pluviales de façon totale ou partielle avec rejet calibré. Il collecte les eaux de gouttière, de ruissellement ou de trop-plein de cuve de stockage d’eau de pluie.

Les tunnels de rétention et d’infiltration permettent de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle et la recharge des nappes phréatiques.

Elle régule également les rejets dans les milieux superficiels pendant les forts épisodes pluvieux.

Tunnel avec bouchon Boîte de collecte / Boîte de bouclage

Gestionnaire d'eau de pluie pack'eau box

Le gestionnaire d’eau de pluie est un dispositif autonome qui gère la mise à disposition de l’eau de pluie sur son installation domestique pour des usages non potables (toilettes, lavage des sols, etc.)



Il puise prioritairement l’eau de pluie dans la cuve de stockage et bascule automatiquement sur le réseau d’eau potable lorsqu’elle est vide.

Gestionnaire d’eau de pluie

Équipements divers

Il existe également toute une série de produits périphériques chez Sebico pour la filtration, laventilation des cuves ou l’utilisation de l’eau de pluie pour le jardin ou la maison (lave-linge, chasses d’eau, lavage des sols).

Filtration pour cuve de stockage Pack’eau

Aspiromatic modèle 100 pour ventilation de la cuve (3 couleurs)

Kit de filtration jardin

Kit de filtration maison

Kit de filtration lave-linge

