Dans les bureaux, les salles de classe et de réunion, l’éclairage joue un rôle primordial aussi bien sur le bien-être des salariés et des étudiants que sur leur concentration. Disposant déjà d’une large gamme de luminaires dédiés à ces espaces de travail, Sylvania a toujours placé le confort visuel au coeur de ses préoccupations.

Aujourd’hui, l’entreprise révolutionne l’éclairage dédié au secteur tertiaire et à l’éducation en lançant QUADRO, une nouvelle dalle LED architecturale aux performances uniques, seule véritable alternative aux dalles lumineuses standards moins efficaces.

Un confort visuel inégalé pour favoriser le bien-être des occupants

Aux performances uniques, QUADRO est une nouvelle génération de dalle LED architecturale qui rompt avec les codes habituels des dalles lumineuses traditionnellement installées dans les bureaux, écoles et salles de réunion.



Première dalle du marché à offrir une luminance L<1000 Cd/m2 à 65°, QUADRO de Sylvania s’avère idéale pour apporter l’excellent confort visuel souhaité par les occupants. Particulièrement adaptée aux postes de travail informatisés, elle est 100% conforme aux recommandations de la norme EN 12 464-1 relative à l’éclairage des lieux de travail intérieurs.



Composé de lentilles LED, le module optique de la dalle architecturale QUADRO garantit un très faible éblouissement (UGR<14 comparé à un UGR<19 pour des dalles microprismatiques standards). Bénéficiant en plus d’une haute efficacité lumineuse (jusqu’à 150 lm/W) et d’un IRC ≥ 80, la dalle architecturale est proposée en deux températures de couleur (3000 K et 4000 K).

Comparatif des performances de la dalle architecturale QUADRO

avec une dalle lumineuse UGR<19 standard du marché

Une flexibilité maximale qui facilite l’installation et la gestion d’inventaire en distribution

La dalle architecturale QUADRO est proposée en version DALI et MULTI POWER. La version MULTI POWER permet avec une seule et même référence de choisir parmi 8 flux lumineux et puissances (de 2250 à 4650 lm / de 15 à 34 W), ajustables en toute simplicité. Pour cela, il suffit d’ouvrir le capot du driver et d’actionner les interrupteurs à 2 positions du commutateur DIP.



Cette grande flexibilité permet à Sylvania de répondre non seulement à tous les besoins d’éclairement d’un espace avec un seul et même produit mais aussi de compenser la perte de flux, après installation, en augmentant la puissance. Un atout non négligeable pour une gestion optimisée des stocks par les distributeurs.

Fournie avec un boîtier de repiquage pour un montage en série simplifié, la dalle architecturale QUADRO additionne les avantages au service d’une installation (encastrée, en saillie ou suspendue) et d’une maintenance facilitées, quelles que soient les configurations.

Un design innovant, signature différenciante pour les prescripteurs

À l’esthétique élégante, la dalle architecturale QUADRO de Sylvania affiche un design inédit. D’une épaisseur de seulement 18 mm, elle intègre des lentilles LED organisées en 4 rangées de 4 modules pour habiller avec légèreté tous les types d’espaces. Positionnées un peu en retrait, ces dernières diffusent un éclairage direct à la fois doux et harmonieux qui limite la fatigue visuelle et favorise le bien-être des occupants.



Conçu en acier et livré avec des filins de sécurité, le corps monobloc de la dalle architecturale QUADRO (595 x 595 mm) dispose enfin d’une grande robustesse (IK08) et d’une durée de vie optimale de 50.000 heures (L70). De quoi profiter d’un excellent confort visuel encore plus longtemps pour les exploitants comme les occupants !



Grâce aux performances uniques de la nouvelle génération de dalle architecturale QUADRO, Sylvania propose une alternative innovante au traditionnel pavé LED à optique prismatique et invite chacun (architectes, distributeurs, installateurs et utilisateurs finaux) à entrer dans l’ère d’une nouvelle lumière.

