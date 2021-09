Tarkett lance sa Sélection Circulaire de ses solutions durables et innovantes

La Sélection Circulaire illustre les principes de la démarche Tarkett Human-Conscious Design™, en faveur de l'économie circulaire : s’engager auprès des générations actuelles et futures à créer des revêtements de sol bons pour les personnes et la planète.

Cette sélection regroupe les solutions de Tarkett 100% circulaires dans une collection comprenant 53 gammes de produits (dalles de moquette, vinyle et linoléum). Et ce n’est que le début. Le groupe a bien l’intention d’étendre cette démarche à d’autres collections, tout en continuant d’intégrer de nouvelles technologies de recyclage et de nouveaux systèmes de collecte.



Tarkett Human-Conscious Design™.



La sélection circulaire de Tarkett :

Boucle totalement la boucle grâce au recyclage des chutes de pose et des revêtements de sol en fin d’usage (dalles de moquette, vinyles homogènes, vinyles hétérogènes en pose libre et Linoléum) réintégrés dans la production de nouveaux sols.

Contient des produits de qualité, respectant la santé des utilisateurs et l’environnement dont les matières premières sont vérifiées par des organismes tiers, conformément aux principes Cradle to Cradle®. Par exemple, toutes les gammes en vinyle de Tarkett sont 100% sans phtalate.

Allier esthétisme et durabilité

Dans les projets de rénovation ou de construction, les clients cherchent aujourd’hui des beaux matériaux, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. En matière de revêtements de sol, ils veulent pouvoir choisir un produit durable, pour réduire leur impact et aider à préserver les ressources de la planète sans compromettre le critère esthétique.

L’inspiration design à partir de la Sélection Circulaire.

Le carnet des tendances PLAY 2021 de Tarkett, exposé à l’Atelier Tarkett à l’occasion de la Paris Design Week, explore le croisement entre beauté, circularité et durabilité en mettant en avant la sélection circulaire. Il met en lumière les produits exemplaires de Tarkett, comme :

Le revêtement de sol iQ Natural nouvelle génération de Tarkett, le premier sol au monde en vinyle bio-attribué

Le linoléum, fabriqué à partir de 94 % de matières premières naturelles et recyclables dans son propre site à faible émission de carbone de Narni, en Italie

Ou encore la moquette Desso AirMaster avec sa sous-couche 100% recyclable fabriquée à partir de craie recyclée issue de l'industrie du traitement de l’eau dans leur propre ligne de production à Waalwijk, aux Pays-Bas.

Le programme de collecte & recyclage ReStart® par Tarkett

Thème principal de la Sélection circulaire, le recyclage préserve les ressources naturelles de la planète et contribue largement à la lutte contre le changement climatique.



C’est pourquoi Tarkett collabore avec des entreprises de logistique locales qui sont chargées de collecter les chutes de pose et les revêtements de sol usagés. Après avoir collecté les chutes de revêtements de sol sur les chantiers ou en fin d’usage, ils les recyclent dans l'un de leurs centres de recyclage spécialisés et les transforment en matière première de haute qualité utilisée pour en produire de nouveaux.



Tarkett dispose de neuf centres de recyclage spécialisés dans le monde entier ce qui a permis de collecter plus de 109 000 tonnes de revêtements de sol de 2010 à 2020 (revêtements de sol post installation et en fin d’usage : vinyle, linoléum, textile). L’objectif pour Tarkett est d'atteindre 30 % de contenu recyclé dans ses produits d’ici 2030 !

