Dotée de 85 ans d'expérience dans la fabrication de dalles de moquette de haute qualité, la stratégie de Tarkett repose sur trois piliers : la créativité, la fonctionnalité et la conception Cradle to Cradle®, pour produire des revêtements de sol qui contribuent à optimiser la santé et le bien-être des personnes.

Aujourd'hui, nous passons 90% de notre temps à l'intérieur. En tant que fournisseur de moquettes pour les entreprises et les particuliers, Tarkett s’engage à développer des produits contribuant à des environnements de vie et de travail plus sains.

Nouveau ! Collection DESSO Grezzo

La nouvelle collection DESSO Grezzo de Tarkett, certifiée Cradle to Cradle® Argent, rend hommage à la beauté immaculée des paysages rocheux et sauvages. Les formes ondulées, irrégulières et brutes, d’une texture rocailleuse indomptée, ajoutent de la profondeur et un mouvement naturel aux espaces. Elle dispose de la sous-couche DESSO EcoBase et ses dalles sont 100 % recyclables dans son propre centre de recyclage.

Elle est disponible dans une palette de 12 coloris composée de teintes froides et réalistes copiant les minéraux organiques et de tons terrestres, argileux et terracotta plus chauds.



Ses dalles textiles bouclées en format 50 x 50cm conviennent à de nombreux espaces et se combinent aisément à d’autres solutions de revêtements de sol telles que la gamme LVT pose-libre iD Square de Tarkett, pour façonner des intérieurs polyvalents et personnalisés. Elle facilite également la délimitation subtile d’espaces, sans cloisonnement, dans le secteur tertiaire en particulier.

La collection DESSO Fields renouvelée

En 2021, Tarkett redessine sa collection de dalles textiles DESSO Fields, gamme incontournable de son offre textile, pour offrir aux décorateurs d’espaces commerciaux une multitude de nouvelles combinaisons de couleurs encore plus contemporaines.



Certifiée Cradle to Cradle® Argent et 100% recyclable, Fields est une gamme texturée qui donne l’impression réaliste d’un textile tissé à la main. Ses larges boucles irrégulières créent un revêtement de sol particulièrement agréable à la marche et au toucher, qui rendra n’importe quel espace chaleureux et accueillant.



Découvrez une palette contemporaine de 37 nuances (tons neutres ou plus accentués) qui peuvent être combinées pour obtenir des résultats uniques !

Vers une économie circulaire avec ECONYL® et EcoBase™

La philosophie Cradle to Cradle® reconnaît que nous avons tous un impact sur le monde dans lequel nous vivons. Le défi consiste à rendre cet impact bénéfique pour les générations d'aujourd'hui et de demain.



Dès le départ, Tarkett a compris que la collaboration et l’engagement de ses partenaires clés étaient indispensables pour atteindre l'objectif Cradle to Cradle®.

Actuellement, plus de 70% des gammes de dalles de moquette Tarkett contiennent du fil ECONYL® . ECONYL® est un fil 100% en nylon régénéré qui contient des déchets de post-consommation sous forme de fils en provenance de notre usine de recyclage de moquettes. Ce développement a été réalisé en étroite collaboration avec le fournisseur de fil Aquafil.

La sous-couche DESSO EcoBase™ de Tarkett contient du carbonate de calcium (c'est-à-dire de la craie) fourni par des sociétés d'eau potable locales et ayant fait l'objet d'un recyclage valorisant. Cette sous-couche est 100 % recyclable dans sa propre usine aux Pays-Bas et toutes les dalles de moquette pourvues de cette sous-couche sont certifiées Cradle to Cradle® niveau argent ; cette certification garantit des produits qui apportent une contribution positive à l'environnement et à la santé, conçus pour être recyclés dans un circuit fermé non toxique.

