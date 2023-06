Dalles de moquette Grezzo 100% recyclable

Grezzo de DESSO met à l'honneur la beauté pure et immaculée des paysages rocheux naturels et traduit l'engagement continu de Tarkett pour la préservation des fragiles ressources naturelles de notre planète. Son tissage irrégulier et accidenté créant une texture brute et nervurée, apporte profondeur et mouvement naturel aux espaces de grande taille.

La vue rapprochée révèle des motifs complexes uniques sans répétition d'une dalle à l'autre, la vue de loin créant un aspect harmonieux, parfait pour donner un fini raffiné à toutes sortes d'espaces de travail.



Rappelant les surfaces pierreuses de la Terre et les fronts de falaise en silex, Grezzo de DESSO est disponible en 12 déclinaisons de couleurs allant du béton froid évoquant les minéraux organiques vers des verts terriens plus chaleureux, jusqu'aux bruns terracotta aux textures d'argile.

