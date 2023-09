Tarkett dévoile une nouvelle collection de lames et dalles en vinyle à cliquer : Elegance Rigid 55, fabriquée en Europe

Redéfinir l'élégance dans votre espace de vie n'a jamais été aussi simple grâce à la toute nouvelle Collection Elegance Rigid 55 de Tarkett. Cette gamme de lames et de dalles en vinyle à cliquer incarne un accord parfait entre design, durabilité et installation facile.

Lancée par Tarkett, leader mondial dans l'industrie des revêtements de sol, la Collection Elegance Rigid 55 prône la modernité intemporelle. Ces lames et dalles en vinyle sont conçues pour répondre aux besoins actuels en matière de design intérieur, tout en offrant une performance incomparable.

Un design unique

Avec une variété de motifs, de teintes et de textures, ces lames et dalles composée de 20 décors ajoutent une touche de sophistication à tout espace. Que vous préfériez un style contemporain épuré, un charme traditionnel ou même une esthétique industrielle, vous trouverez le choix parfait pour votre projet.

Une collection durable et résistante

Elegance Rigid 55 est construit pour durer. Grâce à la technologie de pointe de Tarkett, elle est résistante à l'usure quotidienne, aux éraflures et aux taches. Que ce soit dans une résidence à fort trafic ou dans un espace commercial animé, votre sol conservera son allure impeccable pendant des années.

Installation facile

L'un des avantages les plus marquants de cette collection est sa facilité d'installation. Grâce à un système de clic innovant, le GenClick®, vous pouvez dire adieu aux méthodes traditionnelles de pose de sol qui nécessitent des compétences techniques et beaucoup de temps.

Une force de fixation jusqu’à 40 % supérieure à celle des autres clics standards

Une pose 33 % plus rapide que le clic classique et 10 % plus rapide que les clics moyens.

Les lames et dalles à cliquer de Tarkett sont conçues pour une installation rapide et sans tracas, ce qui en fait un choix idéal pour les bricoleurs passionnés et les professionnels.

Confort et Performance

Outre leur aspect visuel et leur durabilité, les produits de la Collection Elegance Rigid 55 offrent également un confort inégalé. La couche supérieure douce et agréable au toucher crée une sensation chaleureuse sous les pieds, tandis que la structure robuste en dessous garantit une performance acoustique exceptionnelle. Profitez de votre espace en toute tranquillité, grâce à la réduction du bruit de pas et des échos.

Engagement envers la durabilité

Tarkett demeure engagé envers la durabilité et l'écologie. La Collection Elegance Rigid 55 ne fait pas exception. Fabriqués avec des matériaux respectueux de l'environnement, ces revêtements de sol sont non seulement conçus pour durer, mais aussi pour minimiser leur impact sur la planète. Opter pour Tarkett, c'est choisir un revêtement de sol qui allie style, durabilité et responsabilité environnementale.

Pour en savoir plus exit_to_app