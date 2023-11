TEC7 lance un nouvel emballage souple pour ses produits et réduit ses déchets

L'industrie européenne de la construction est responsable de 35 % de la production totale de déchets dans l'UE. Tec7 a décidé d’agir !

Après des années de R&D Tec7 lance ses poches 100% Tec7, mais dans un nouvel emballage souple. Un emballage qui contient moins de matériaux d'emballage et qui est entièrement compressé après utilisation. De cette façon, nous réduisons collectivement le volume de déchets de 90 %.

Qu’est-ce qu’une poche ?

Contrairement à une cartouche standard solide, la poche est constituée d'un film fin et souple. Aux deux extrémités, le film est scellé par un lien métallique. On pourrait l’appeler saucisse.

Moins encombrantes, les poches sont plus faciles à stocker et leur durée de conservation est identique aux cartouches standards.

Parfaitement hermétique la poche permet une conservation plus longue : bien refermé, l’emballage ne laisse pas rentrer d’air et le produit ne durcit pas entre deux utilisations.

Un nouveau gun et des adaptateurs spécifiques pour une utilisation facile, rapide et précise

Pour répondre à tous les besoins, TEC7 a développé un pistolet unique, adapté à la fois aux poches et aux cartouches : l’Omnigun.

Pour les poches, c’est un tube fermé et un support scellé qui assurent un maintien parfait de la cartouche souple.

Pour les cartouches, il suffit d’insérer un embout supplémentaire, rien de plus.

Et pour assurer une utilisation parfaite, l’Omnigun est équipé d’une molette de transmission de puissance réglable, permettant d’appliquer aussi facilement les mastics de finition que les colles épaisses. Les crans de réglages sont adaptés spécifiquement aux 3 produits majeurs de Tec7 : la colle TEC7, le joint d’étanchéité X-SEAL et la colle de montage X-TACK.

Un embout et un adaptateur sont également fournis pour un changement de poche propre et sans outil. Équipé de 2 lames à l’intérieur, l’adaptateur ouvre la poche en même temps qu’il se fixe sur l’Omnigun, évitant tout risque de coulure ou de débordement du produit. Après utilisation, l'embout peut simplement rester sur la poche et être refermé, comme pour une cartouche standard. Il peut également être conservé à la fin de la cartouche pour être fixé sur les suivantes.

Pour en savoir plus exit_to_app