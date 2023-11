Une touche naturelle, avec HIMACS, pour un cabinet de design au look raffiné et contemporain

Fondé en 2015 par Christoph Gerdesmeyer et Jonas Krohn, le Gerdesmeyer Krohn Office for Design à Cologne est spécialisé dans le design produit et d'intérieur, créant des solutions de design sur mesure pour des clients nationaux et internationaux. Situé dans les locaux d'une ancienne serrurerie, leur nouveau bureau offre espace généreux à l'équipe de 10 personnes, avec de hauts plafonds et beaucoup de lumière naturelle. Expert en design, Gerdesmeyer Krohn a pu créer lui-même le nouvel intérieur, en rénovant et en adaptant leur nouvel environnement aux besoins de leur studio. Le résultat comprend une pièce principale qui sert désormais de salle d'exposition et d'espace de réunion, un centre pour l'équipe de planification et un atelier à l'arrière.

L'objectif de la société était de représenter l'ensemble du processus créatif du studio en un seul lieu, de la conception et la planification à la construction et la mise en œuvre. Le style est un mélange de minimalisme et de style industriel, et pour le designer produit Alexander von Dombois, le choix de la couleur des éléments en HIMACS a été soigneusement étudié. « Le plan de travail Maui souligne non seulement les façades des placards, mais répond également au vert vif des plantes, tout en créant un contraste parfait avec l'îlot central en quartz », explique-t-il. « En même temps, le matériau HIMACS est extrêmement facile à nettoyer et durable, de sorte qu'il ne convainc pas seulement sur le plan esthétique, mais il répond parfaitement aux besoins fonctionnels. La nature translucide du Sapphire, utilisé pour le plan vasque et les éléments de dessous, laisse passer la lumière et crée des effets d'éclairage spectaculaires. L'aspect monobloc confère à l'élément une structure et une profondeur uniques qui contrastent avec le mur beige. »

HIMACS en Maui convient parfaitement aux applications dans les cuisines et les salles de bains et lorsqu'il est utilisé à grande échelle, comme le montre le plan de travail de la cuisine du Design Studio, il crée un aspect spectaculaire avec son effet luxueux de pierre naturelle tout en étant hygiénique, résistant à l'usure, imperméable et facile à nettoyer. Faisant partie de la gamme Volcanics, il contient également du contenu recyclé, ce qui en fait un choix durable.

HIMACS Sapphire, de la collection Lucent, utilisé pour les façades des armoires et les comptoirs est d'un bleu pastel translucide. Durable et non poreux, il est également facile à nettoyer, hygiénique, car les bactéries et la saleté n'ont nulle part où se cacher, et facilement réparable, les taches et les rayures importantes pouvant être effacées en frottant simplement avec un nettoyant ménager.

L'équipe de Gerdesmeyer Krohn Office for Design a réalisé l'ensemble des travaux dans son propre atelier, illustrant ainsi l'approche de guichet unique de cette équipe avant-gardiste, qui dispose désormais d'un seul bâtiment pour abriter l'ensemble de son processus, offrant ainsi aux visiteurs et aux clients potentiels un aperçu complet de ses projets d'intérieur et de cuisine, de la conception à la réalisation.

HIMACS Maui de la collection Volcanics pour le plan de travail de la cuisine HIMACS Sapphire pour l’élément du département Design

Grâce à sa flexibilité et ses caractéristiques intrinsèques, HIMACS est le choix idéal pour les locaux commerciaux, les bureaux et les sièges sociaux. HIMACS est résistant à l'usure, durable, ignifuge, exceptionnellement hygiénique et résistant à l'usure, aux rayures, aux taches et à la lumière UV. Sa surface non-poreuse le rend extrêmement rapide et facile à nettoyer, tandis que ses propriétés thermoformables lui permettent d'être moulé dans n'importe quelle forme et n'importe quelle taille. L'absence de joints visibles garantit également une finition parfaitement lisse qui empêche la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler sur la surface. HIMACS est donc un matériau de Solid Surface aux propriétés hygiéniques et de préservation de l'air imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes LGA, NSF international standard et Greenguard.

Crédits Photos : Gerdesmeyer Krohn