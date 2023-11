CLOISON ID4 98-62 S de SPP, la première solution du marché aux performances acoustiques et résistance au feu accrues

Leader français de l’ossature métallique reconnu pour ses systèmes constructifs techniques aux performances incontestées (résistance aux chocs, à la flexion et au feu, performances acoustiques, etc.), les marques SPP|PAI disposent de l’offre la plus complète du marché de la cloison et du doublage. Fort de son savoir-faire, la marque SPP commercialise, via le négoce, sa nouvelle cloison ID4 98-62 S à fort pouvoir acoustique de 50 dB, disposant d’une résistance au feu sans égal classée EI90 et offrant un gain de temps de pose jusqu’à 50% en comparaison au montage d’une cloison métallique standard.

Le confort acoustique est l’un des sujets prioritaires du service R&D chez SPP car le bruit est une des principales causes d’inconfort dans une habitation. Selon un sondage IFOP, 86% des Français sont gênés par des nuisances sonores au sein de leur habitation.

En outre, des études mettent en évidence que la pollution sonore, à l’intérieur des logements, génère des répercussions sur les comportements personnel et professionnel des occupants.

Une solution unique sur le marché

La cloison ID4 98-62 S de SPP se compose de son montant ID4 de 62 mm, de sa plaque de plâtre acoustique de 18 mm d’épaisseur BA18 S (S signifiant small, pour 900 mm de largeur) garnie de laine de verre. L’épaisseur d’une plaque de plâtre étant déterminante pour sa qualité acoustique.

Dès 18 mm d’épaisseur, une plaque de plâtre dispose intrinsèquement d’une performance acoustique (dB). Avec son affaiblissement acoustique de 50 dB (Rw+C), la nouvelle cloison ID4 98-62 S de SPP affiche un gain acoustique de +2 dB en comparaison d’une solution acoustique classique.

Une amélioration acoustique significative

Quant à son ossature, le montant ID4 de 62 mm du fabricant contribue également à l’affaiblissement acoustique de la cloison ID4 98-62 S de SPP. Le montant ID4 dispose d’une inertie plus importante qu’un montant classique M62 à ailes de 35 mm.

Contrairement aux montants traditionnels vissés dos à dos favorisant le passage du bruit, le montant ID4 élimine toute la propagation des bruits pour une amélioration significative de la performance acoustique de la cloison ID4 98-62 S jusqu’à 2 dB.

Un gain de temps de pose de 50%

Au-delà de ses performances acoustiques, le montant ID4 en acier galvanisé de 0,57 mm d’épaisseur, dispose d’une forme de I pour offrir une parfaite rigidité. Montant ID4 éclissé (structure doublée lui permettant de s’allonger), il autorise un gain de temps de pose de l’ordre de 50% sur les chantiers en s’adaptant à différentes hauteurs sous plafonds des chantiers.

Nul besoin de visser des montants dos à dos et de les rallonger à l’aide de chutes, un seul montant ID4 éclissé remplace deux montants standard vissés tout en offrant une rigidité plus importante. L’absence de coupes ne générant aucune chute, place le montant ID4 au rang de produit éco-responsable. Par ailleurs, comme pour une ossature traditionnelle, il dispose également de percements autorisant le passage de gaines électriques.

L'unique système du marché aux performances accrues

Habituellement les cloisons traditionnelles résistantes au feu disposent du classement EI60 (60 minutes). La cloison ID4 98-62 S de SPP va encore plus loin car elle bénéficie d’une résistance au feu de 90 min (EI90).

Avec l’ensemble de ses performances affichées, la cloison ID4 98-62 S de SPP se place au rang de l’unique système du marché capable de réunir des performances acoustiques accrues et une résistance au feu élevée.

