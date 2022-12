PAREXLANKO propose un site internet pour une meilleure expérience clients

Spécialiste de la chimie de la construction depuis plus de 40 ans, PAREXLANKO vient de procéder à la refonte totale de son site pour accompagner au mieux ses clients prescripteurs, artisans et distributeurs. La nouvelle version plus axée sur les solutions, offre une navigation encore plus ergonomique, propose des tutoriels, mais aussi un nouveau simulateur de façade pour accompagner les internautes dans leurs différents projets.

Cette nouvelle mouture vise à renforcer la proximité de PAREXLANKO avec ses clients. Par ailleurs, le nouveau site a été conçu pour offrir à ses clients une expérience utilisateur optimisée en intégrant les standards digitaux d’aujourd’hui dans les fonctionnalités en ligne. “Le fil conducteur de cette nouvelle version est d’apporter encore davantage d’information à nos clients, de dynamiser notre présence digitale tout en s’inscrivant dans une stratégie de contenu plus globale” nous explique Caroline Rembowski - Responsable de la communication PAREXLANKO. Enfin, la refonte a également permis de rafraichir l’identité digitale de la marque sans toucher aux attributs graphiques de son identité visuelle (rouge et vert), mais en les affichant avec des tonalités plus douces, mieux adaptées à l’environnement digital.

Un outil d'aide à la vente

Par une refonte totale de son site internet, PAREXLANKO a souhaité proposer un outil d’aide à la vente encore plus ergonomique en s’appuyant sur quatre piliers, propres à son ADN : Performance, Expertise, Partage et Transmission. La nouvelle version du site du fabricant ayant pour vocation de transmettre son expertise pour faciliter les projets de tous ses clients.

Imaginé pour renforcer la proximité de PAREXLANKO

Le nouveau site internet de PAREXLANKO a été imaginé pour être accessible à tous les internautes, qu’ils soient professionnels ou non avec la possibilité pour les prescripteurs, distributeurs et artisans de se créer un compte personnel. Ce compte leur permet de bénéficier d’un espace dédié à leur «personæ» Artisans, Prescripteurs ou Négoce, de conserver l’historique des contenus consultés, mais aussi de pourvoir télécharger les simulations de façades issues de l’outil simulateur de façades. Développé pour renforcer sa proximité avec ses clients dans le respect de la RGPD, le site, plus épuré et didactique, est doté de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités : “Simulateur de Façades” , calcul de consommation joint et bientôt un guide de choix dynamique pour trouver la bonne colle pour son chantier.

Cette nouvelle version met en avant les projets et les services de PAREXLANKO. Celle-ci se concrétise sur le site par les rubriques “Nos conseils et formations” valorisées par des tutoriels, des fiches techniques... Parmi les nouvelles fonctionnalités, le site du fabricant a également été doté d’une messagerie automatique et intuitive afin de faciliter les réponses rapides pour les professionnels.

Toutes les réponses à des problématiques chantiers

Axée sur les solutions, la nouvelle version du site de PAREXLANKO dispose d’une rubrique réunissant toutes les réponses à des problématiques chantiers. Cet onglet apporte conseils et solutions relatifs aux travaux d’extérieurs et d’intérieurs, de façades avec ou sans ITE et à la maçonnerie. Le site intègre également un rubriquage dédié aux produits par thématiques (ITE, façades neuve, rénovation de façades, pose de carrelage, mortiers spéciaux). Ces dernières permettent aux professionnels de trouver les produits adaptés à leur chantier en seulement deux clics avec la possibilité de consulter et télécharger les fiches techniques, très prisées des visiteurs du site.

Accompagner au plus près les professionnels

Dans la nouvelle mouture de son site, PAREXLANKO a intégré un onglet “Nos conseils et nos Formations” pour accompagner au plus près les utilisateurs de ses produits à l’aide d’informations sur leurs applications, de brochures PDF mettant en avant les solutions et les produits ainsi que de nombreux tutoriels ou vidéos sur l’application de ses produits. Cette rubrique contenant également la liste des formations dispensées par le fabricant aux professionnels... formations chères à la marque, toujours soucieuse de transmettre son savoir-faire.

Un nouveau simulateur de façades

Enfin, parmi les actualités du site, l’internaute trouvera une rubrique “Nos conseils et formations” qui réunit l’ensemble des tutoriels PAREXLANKO et un onglet «Vos outils» qui propose, entre autres, les nuanciers, mais également son nouveau simulateur de façades permettant aux professionnels de digitaliser les différentes nuances des enduits PAREXLANKO selon le type de maison (architecte, contemporaine, régionale) avec ou sans ITE. L’outil autorisant la visualisation de jeux de nuances entre les façades principales et secondaires, les encadrements et les soubassements. Chaque projet pouvant être sauvegardé (dès lors que le professionnel s’est identifié) afin de permettre à l’artisan ou au prescripteur de présenter le projet à son client.

