Toujours plus de transparence avec CANOPY et BALMERO : le verre reste l’étoffe de l’élégance

Dans un monde où la lumière et l’ouverture sont au cœur des préoccupations architecturales, la transparence s’impose comme une tendance incontournable. Que ce soit pour les bâtiments résidentiels ou commerciaux, les structures transparentes offrent une esthétique épurée, tout en maximisant l’apport de lumière naturelle. En partenariat avec GLASSLINE, CROSO France présente deux solutions qui incarnent parfaitement cette tendance : CANOPY et BALMERO. Ces produits novateurs combinent fonctionnalité et élégance, redéfinissant les standards de l’architecture contemporaine.

CANOPY : Un bijou architectural pour illuminer et protéger vos entrées

La marquise tout en verre CANOPY est bien plus qu’un simple abri : c’est un élément architectural qui transforme l’apparence de tout bâtiment. Conçue pour protéger efficacement les entrées, les fenêtres et terrasses des intempéries, elle permet également une pénétration optimale de la lumière naturelle, créant des espaces lumineux et accueillants.

Grâce à une structure en aluminium robuste, associée à un vitrage de haute qualité, CANOPY offre une protection contre les rayons UV, la pluie, la neige et le vent. Ses dimensions généreuses (jusqu’à 3 mètres de large et 1,80 mètre de profondeur) garantissent non seulement une couverture efficace, mais aussi une durabilité exceptionnelle et une résistance aux chocs.

BALMERO : Le balcon français, où fonctionnalité rencontre esthétique

Le balcon français BALMERO est la solution idéale pour sécuriser les fenêtres de grande hauteur, sans compromettre la vue sur l’extérieur. Sa conception en verre transparent assure une protection fiable contre les chutes, tout en préservant l’esthétique du bâtiment.

En plus de sa fonctionnalité de sécurité, BALMERO apporte une touche de modernité et d’élégance grâce à sa transparence et à sa simplicité visuelle. Il s’intègre parfaitement à tout type d’architecture, créant une harmonie entre la sécurité et l’esthétique, tout en laissant la lumière naturelle inonder les espaces intérieurs.