TOUPRET lance le premier durcisseur de mur en aérosol

Spécialement conçu pour stabiliser efficacement les anciennes surfaces minérales, le DURCISSEUR DE MUR permet de figer les différentes couches présentes sur les murs farineux en les faisant durcir. Il renforce ainsi l'adhérence et la durabilité des enduits et peintures. Ce traitement redonne aux fonds tendres et poudreux une meilleure cohésion et une plus grande dureté de surface. Il permet aussi de fixer les parties pulvérulentes avant la mise en peinture ou la pose d'un revêtement décoratif.



Il s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur et s'applique sur des fonds poreux et secs comme le plâtre, les carreaux de plâtre, le ciment, le mortier, la brique, la pierre, le badigeon, le crépi ou toute autre terre cuite poreuse.



À l'aide de l’aérosol tenu parallèlement au mur, le DURCISSEUR DE MUR s'applique en une seule couche abondante jusqu’à ce que le support soit saturé.



Transparent, il peut être recouvert d’un enduit, une peinture ou un revêtement décoratif après 24 h.

Le DURCISSEUR DE MUR est compatible avec tous les enduits de rebouchage, garnissant ou de lissage, ainsi qu’avec toutes les peintures en phase solvant (sauf époxy et polyuréthane). Un aérosol de 400 ml permet de couvrir environ 3m².

TOUPRET lance également 2 nouveaux produits spécialisés

La trame de rénovation pour renforcer les murs ou les plafonds fissurés. Il s’agit d’une trame à appliquer directement dans l'enduit avec un maillage ouvert pour vous faciliter la pénétration de l'enduit. Vous pouvez l’appliquer en intérieur sur tous les supports à base de plâtre, les anciennes peintures ainsi que tous les enduits courants du bâtiment.

Le Fibacryl G pour traiter les fissures non structurales en façade et vous apporter une finition souple et granitée. C’est un enduit de rebouchage en pâte, granité souple et fibré.

Ces 3 nouveaux produits viennent se rajouter à la liste des Solutions spécialisées de TOUPRET.

Pour en savoir plus exit_to_app