SKINReflex, l’isolant performant pour la rénovation de toiture

Dans un contexte de crise énergétique et de changement climatique, l’isolation des toitures est devenue une préoccupation majeure. Spécialiste de la toiture depuis plus de 200 ans, Edilians lance une nouvelle génération d’isolant comme SKINReflex. Alliant respect de la santé humaine et simplicité d’utilisation, ces solutions innovantes, issues d’une industrie française locale, ont été conçues pour limiter leur impact environnemental.



SKINReflex se démarque par son caractère innovant : sur le marché des produits de rénovation de toiture, il s’agit du seul complément d’isolation HPV respirant et réfléchissant, facile à poser pour une étanchéité parfaite et un confort inégalé, été comme hiver.



Sa technologie certifiée améliore​​ le confort d’été de manière passive : SKINReflex réfléchit le rayonnement solaire à hauteur de 95% et divise par trois la chaleur entrant dans les combles en été, par rapport à un écran de sous toiture standard. Il laisse respirer la structure sans risque de condensation car il est hautement perméable à la vapeur d’eau (HPV).*



En hiver, ses fibres faiblement conductrices (0,029 W/mK R=1,70 m2.K/W selon EN 16012), lui permettent de réduire jusqu’à 25% les ponts thermiques liés aux chevrons.



Fabriqué avec 76% de matières recyclées, SKINReflex se distingue par sa performance environnementale : ne contenant pas de liants chimiques, il bénéficie du label EXCELL Zone Verte Gold, d’une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) et d’une classification A+ pour l’émission de COV (composés organiques volatils).



Cette innovation s’intègre dans une logique de rénovation énergétique de la toiture, pour des solutions tout terrain et clé en main :

1 - des tuiles adaptées aux contraintes régionales

2 - une ventilation de toiture grâce à des accessoires appropriés

3 - un isolant pour assurer un confort acoustique et thermique, été comme hiver

4 - une étanchéité à l’air renforcée pour limiter les flux d’air « parasites » et assurer une isolation efficace et une bonne qualité d’air intérieur.

* Sd : 0,06 m.

Pour en savoir plus exit_to_app