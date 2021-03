Les tours Dumont d’Urville à Angers, dont les plus hautes atteignent 13 étages, inscrivent le matériau ALUCOBOND® comme incontournable pour combiner la résistance au feu requise par la nouvelle réglementation aux autres atouts de pérennité, de résistance aux intempéries et à la corrosion et d’esthétique, apporté par un bardage en quatre nuances de gris spécialement créées pour cette réalisation.

Au coeur du quartier de La Roseraie, Angers Loire Habitat a lancé en 2019 d’importants travaux de rénovation dans les 5 tours Dumont d’Urville pour abriter 320 logements sociaux. 15 000 m² de panneaux aluminium composites ALUCOBOND® A2 embellissent leurs façades tout en contribuant à améliorer la performance énergétique, la pérennité et la protection contre le feu du bâti.



Ce programme de réhabilitation, porté par le cabinet d’architecture Latitude, concerne à la fois l’enveloppe du bâtiment, les parties communes et les logements : isolation par l’extérieur, transformation des balcons, réaménagement et embellissement des parties communes, remplacement des appareils sanitaires et électriques, embellissement des salles de bain et changement des revêtements de sol dans toutes les pièces.



Plus de 17 millions d’euros sont investis dans ce chantier qui concerne aussi l’intérieur des 780 logements construits au milieu des années 70. En complément de ces travaux, ce site fera l’objet de transformations extérieures : réfection complète de la voirie et amélioration de la signalétique. La fin des travaux est prévue pour 2021.

Une réhabilitation pour améliorer la performance énergétique

Cette réhabilitation contribuera à améliorer la performance énergétique des bâtiments permettant une plus grande maîtrise des charges des locataires. Elle répond à l’ambition du bailleur social en matière de stratégie énergétique : classer 90% de son parc immobilier dans les catégories A, B et C du diagnostic de performance énergétique (DPE) d’ici 2024.



La mise en oeuvre de l’isolation thermique par l’extérieur s’accompagne de la pose d’un bardage avec des panneaux composites en aluminium ALUCOBOND®, rivetés sur les façades des tours. Le matériau ALUCOBOND® été privilégié pour sa capacité d’isolation, pour répondre efficacement à la réhabilitation énergétique souhaitée. Il constitue un très bon isolant, qui apporte à la peau extérieure du bâti les performances énergétiques requises.

L’ALUCOBOND® : un matériau léger qui ne stocke pas la chaleur

L’ALUCOBOND® utilisé pour revêtir les façades est un matériau léger, qui avec un poids de 7,6 Kg/m² et une épaisseur de 4 mm, ne stocke pas la chaleur. D’un point de vue fonctionnel, l’habillage des tours en ALUCOBOND® permet une ventilation constante par l’arrière qui interdit les risques et dommages liés à l’humidité et prévient aussi toute déperdition d’énergie.



Son bardage de couleur foncée présente l’avantage de moins exposer la façade aux salissures des microalgues qui peuvent la coloniser et les architectes misent aussi sur la végétation environnante et les parkings végétalisés pour lutter contre les îlots de chaleur.

ALUCOBOND® A2 : une protection contre le feu adapté à la sécurité incendie des IGH

ALUCOBOND® a fait réaliser avec succès des essais Lepir 2 par le laboratoire EFECTIS France pour ses panneaux Plus et A2. Il en résulte que ses systèmes rivetés/vissés, cassettes suspendues ou à emboitement sont possibles avec recoupement de la lame d’air invisible sur la façade et sans encadrement acier des fenêtres.



Les tours Dumont d’Urville, comme d’autres nombreuses réalisations avec ces panneaux spécialement dédiés au IGH, inscrivent le matériau comme incontournable pour prendre de la hauteur et pour combiner la résistance au feu requise par la nouvelle réglementation aux autres atouts de pérennité et de résistance.



Son esthétique est aussi un plus indéniable avec la création spéciale pour cette réalisation de quatre nuances de gris : argent métallique, gris métallique, smoke métallique et gris anthracite, pour un résultat tout en camaïeu.

Crédit Photos : Arthur Corgier

Maître d’ouvrage : Angers Loire Habitat

Architecte : Latitude architecture Rennes

Distributeur : Sunclear

Poseur : Bouygues