Toutes les bonnes raisons de venir à BATIMAT du 3 au 6 octobre 2022

Vous êtes artisan, prescripteur, négociant, le salon BATIMAT est l’événement à ne pas manquer. C’est le salon des professionnels du bâtiment et de l’architecture. Rendez-vous du 3 au 6 octobre 2022 à Paris porte de Versailles. Le salon est ouvert de 9H à 19H, 4 jours essentiels réservés aux pros !

Plus de convivialité : BATIMAT revient à Paris

Ce retour à Paris et ce nouveau calendrier biennal, en année paire, permet de répondre aux souhaits des professionnels du Bâtiment, de la Construction et de l’Architecture d’un évènement plus convivial.

Depuis 2013, toutes les demandes allaient dans ce sens : faire revenir le salon Batimat au cœur de Paris. C’est chose faite pour l’édition 2022 qui réintègre donc le parc d’exposition rénové de la Porte de Versailles. Ce retour est largement plébiscité puisque 93,6 % des exposants et 97,9 % des visiteurs ont exprimé leur intention de venir à la prochaine édition des salons.

Vous gagnerez du temps pour vos projets en cours et à venir

Visiter BATIMAT c’est l’assurance de trouver les bons fournisseurs et produits pour faciliter vos chantiers et gagner ceux de demain. Avec près de 1700 exposants, 4 pavillons thématiques, vous ne perdrez pas votre temps !

En arrivant sur le salon, vous pouvez participez à une visite guidée. Elles sont gratuites et en une heure, elles vous aideront à découvrir les nouveautés, les innovations du salon grâce aux commentaires et conseils éclairés d’un expert. Si vous préférez, les parcours sont aussi à votre disposition pour visiter le salon en toute autonomie.

Pour s’inspirer et comprendre les évolutions du secteur, assistez aux Batitalks, qui ont lieu tous les jours à partir de 11H sur l’AGORA du pavillon 1 et celle du Pavillon 6.

L’ensemble de la profession présente sur place

N’oubliez pas non plus de visiter les nouveaux espaces comme celui du Hors-Site (construction modulaire), du Photovoltaïque ou Low carbon construction (construction bas carbone) situés dans le Pavillon 1.

Rendez-vous dans le Pavillon 4, celui de l’outillage, du matériel de chantier et des véhicules utilitaires où vous pourrez y tester ou regarder des démonstrations produits. A noter que certains stands organisent même des concours. Venez également à la rencontre des influenceurs du secteur de la construction pour poser vos questions et passer un moment convivial.

Dans les Pavillons 5 et 6, ce sont les métiers de la menuiserie et de la fermeture qui seront à l’honneur. Ces pavillons vous réservent beaucoup de surprises donc il ne faut pas hésiter à faire le déplacement.

Gardez un peu de temps pour passer sur les stands de vos fournisseurs, pour prendre un café ou partager une coupe de champagne.



Profitez des BUS REGIONS ou des voyages de groupes gratuits pour venir à BATIMAT. Batimat met en effet à votre disposition des BUS et des billets de train pour venir au salon. Renseignez-vous auprès de votre distributeur ou de votre organisation professionnelle.



Réserver son badge et consulter les infos pratiques sur batimat.com.

Pour en savoir plus exit_to_app