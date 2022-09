SOLARLUX bouscule les codes de la menuiserie

Que ce soit pour le neuf ou la rénovation, SOLARLUX place le confort, la performance énergétique, la fiabilité et le design au cœur de sa stratégie en proposant une offre pertinente de solutions capable de répondre aux exigences les plus pointues en termes de conception et de mise en œuvre.

MEGALINE, la baie accordéon pour ouvrir grand les espaces de vie

MEGALINE est une baie accordéon en aluminium parfaitement adaptée aux exigences actuelles en termes de conception architecturale et de mode de vie privilégiant le clair de vitrage, la durabilité et le confort au quotidien. La qualité des composants utilisés permet de s’adapter aux projets les plus variés. Du standard au plus audacieux, MEGALINE répond à des dimensions pouvant atteindre jusqu’à 4,50m de hauteur et 1,50m de largeur, avec une reprise de poids de vitrage jusqu’à 150kg par vantail.



Le principe de glissement des vantaux se fait à l’aide d’un rail de roulement en acier inoxydable étudié pour une utilisation de chariots sans guidage. Les composants utilisés offrent un haut niveau de durabilité, tels que les chariots sans guidage avec roulement à billes en inox, l’assemblage par coupe d’onglet avec équerre et collage spécifique, les poignées de manœuvre en inox… MEGALINE est équipée de l’âme monobloc multifonctionnelle « bionicTURTLE®» qui permet d’atteindre un Uw jusqu’à 0,9 W/m2K. Options complémentaires : seuil bas affleurant adapté aux personnes à mobilité réduite et système verrouillable raccordable au système de protection de la maison.

SDL AVALIS, l'extension d'habitat conçue pour magnifier les espaces de vie

SDL AVALIS est une extension d’habitat qui garantit un confort et une qualité architecturale unique sur le marché. La toiture est composée de panneaux de bois massif lamellés-collés de cinq couches ou plus. Deux esthétiques de toiture et de débords sont proposés : toiture en surplomb incliné ou toiture plate à inclinaison de 2° et débords de 300 et 1000mm.



SDL AVALIS permet d’intégrer des puits de lumière à l’aide de verrières isolées en aluminium ou en bois avec capotage extérieur en aluminium. SOLARLUX propose également des fenêtres de toit motorisées ainsi que des stores d’ombrage. SDL AVALIS peut être équipée de la baie coulissante minimaliste CERO qui permet des ouvertures jusqu’à 15m2 pour 98% de surface vitrée ou des baies accordéon ECOLINE et HIGHLINE ainsi que des protections solaires intérieures ou extérieures.



Pour (re)découvrir l’univers des nouvelles solutions techniques et des services associés proposés par SOLARLUX à l’occasion de BATIMAT, rendez-vous aux 2 espaces d’exposition :