TractionBack 2.0 : l’avenir de la pose de moquette par Milliken

Milliken lance son nouveau brevet TractionBack 2.0. Ce revêtement à haute friction, appliqué au dos des dalles textiles, permet une pose rapide et facile de la moquette, sans ajout d’adhésif, tout en garantissant un parfait maintien.

Milliken présente sa solution TractionBack 2.0, l’avenir de la pose de moquette modulaire. Cette innovation permet une pose immédiate, rapide et saine. Une formule adhésive développée par Milliken est appliquée au dos du revêtement lors du processus de fabrication.



TractionBack 2.0 est une solution unique prête à l’emploi qui adhère parfaitement au support sans manipulation supplémentaire ni ajout de colle poissante. Les dalles ou lames de moquettes sont prêtes à être utilisées dès leur sortie du carton, et la pose est rapide : le système représente un véritable gain de temps tout en laissant le chantier accessible aux différents corps de métiers pendant la durée de l’installation.



De plus, la dalle est amovible et repositionnable : elle peut donc être facilement soulevée ou déplacée sans perte d’adhérence, ce qui permet à tout moment un accès rapide au plancher technique ou le remplacement d’une dalle par n’importe quel utilisateur. TractionBack 2.0 favorise également le recyclage et réemploi futur de la dalle. La dalle ne souille pas le support et ne laisse aucun résidu de colle : elle peut donc être déposée, stockée et empilée sans risque de transfert de colle sur les fibres, puis recyclée ou réutilisée pour une seconde vie. C’est une solution durable qui s’inscrit dans une économie circulaire à travers le programme de reprise de moquette Milliken.



Enfin, elle préserve la qualité l’air intérieur et contribue à un environnement plus sain. La formule brevetée TractionBack 2.0 est exempte de composés organiques volatils (COV), ce qui évite les dégagements gazeux et odorants potentiellement nocifs associés aux systèmes adhésifs traditionnels.



TractionBack 2.0 est non seulement une méthode de pose unique et rapide, mais aussi une solution durable : elle préserve la santé et le bien-être des personnes, tout en répondant aux enjeux de l’économie circulaire et plus précisément du réemploi.



Ce revêtement est disponible sur demande sur toutes les dalles et lames textiles Milliken.

Pour en savoir plus exit_to_app