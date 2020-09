Réaménagement de la salle de bains, création d’une douche à l’italienne dans la suite parentale, remplacement du mobilier de rangement…, PLACO® porte une attention particulière à cette pièce de vie et propose des solutions pour optimiser le confort de toute la famille.

Ses plaques de plâtre hydrofuges GLASROC® H OCEAN, HABITO® HYDRO et PLACOMARINE® permettent de mener les travaux en toute sérénité. Classées H1 et conformes aux exigences du DTU 25.41, elles se distinguent par un haut niveau de résistance à l’humidité générée par les projections d’eau et les dégagements de vapeurs. Un critère essentiel pour garantir la qualité et la durabilité des installations, et préserver ainsi ce lieu de détente qui aspire au bien-être.

GLASROC® H OCÉAN : Une réponse à la tendance des douches à l'italienne

Synonyme de pause relaxante ou revigorante, la douche à l’italienne est de plus en plus plébiscitée pour les suites parentales, l’adaptation des intérieurs au maintien à domicile des séniors ou personnes ayant rencontré un accident de la vie. Son installation requiert une attention particulière pour protéger les cloisons, contre-cloisons et plafonds des éclaboussures ou des jets hydro-massants. Conçue pour les pièces à forte hygrométrie, la plaque de plâtre superhydrofugée GLASROC® H OCEAN se révèle dix fois plus résistante à l’eau qu’une plaque traditionnelle Placoplatre BA 13. Sa formulation spécifique, associée à un voile de verre renforcé sur les deux faces, stoppe le développement éventuel des moisissures qui peuvent rapidement devenir un casse-tête pour le foyer. Un atout important tant pour le bien-être et la santé de la famille que pour la préservation du patrimoine.

HABITO® HYDRO : Un bouclier solide contre l'humidité

Besoin de gagner de l’espace dans la salle de bains en installant des meubles de rangement en hauteur ? Envie d’accrocher des objets sans « se prendre la tête » ? La plaque de plâtre HABITO® HYDRO conjugue résistance à l’humidité et aux chocs du quotidien. Brevetée, elle permet de fixer jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois de type VBA Ø5, et 60 kg par point de fixation avec une cheville métallique à expansion Ø6. Ses performances laissent libre cours à la créativité et à la liberté des aménagements : étagères solides, meubles à pharmacie, sèche-serviettes, grand miroir…

PLACOMARINE® : Prolonger la durée de vie de l'intérieur

Cette plaque de plâtre est la solution incontournable pour protéger efficacement les parois verticales des projections d’eau et dégagements de vapeur. Elle s’adapte aussi bien aux cloisons, plafonds ou encore en doublage sur ossature.

Classée H1, correspondant au niveau d’hydrofugation le plus élevé en Europe, et grâce à son imperméabilité, PLACOMARINE® diminue le risque de moisissures. Son utilisation est ainsi indispensable pour les parois verticales des pièces humides (salles de bains) ou non chauffées (garage et cellier). PLACO® préconise également une bonne ventilation dans la pièce.



Crédit photo Placo®

