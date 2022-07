Trois outils pour vous accompagner dans la réalisation de vos devis

Atlantic a développé trois outils en ligne qui vous aideront à repérer facilement la pompe à chaleur la mieux adaptée à chaque projet, à la dimensionner et à optimiser votre devis en intégrant directement les aides de l’État.

Mettre en avant les économies d'énergie potentielles

Pour vous aider à choisir la pompe à chaleur répondant le mieux aux besoins de vos clients ainsi qu’aux économies d’énergie qu’elle générera, Atlantic vous propose un simulateur d’économies d’énergie.



Son mode d’emploi est très simple. Il vous suffit de renseigner quelques informations (comme la commune où se trouve l’habitation, sa surface, son année de construction, la qualité du vitrage) puis de préciser le système de chauffage actuel ou encore le niveau de confort thermique souhaité. Ces informations renseignées, le simulateur vous indiquera automatiquement quelle pompe à chaleur est la mieux adaptée au logement et quelles économies d’énergie vos clients réaliseront grâce à cette solution.

Dimensionner l'installation en 5 minutes

Une fois la solution choisie, reste à la dimensionner. Pour vous accompagner dans la réalisation de votre devis, Atlantic a développé l’outil Proji-Pac. Avec lui, proposer un dimensionnement au plus juste ou encore faire un devis complet et sur mesure ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Après avoir indiqué quelques données (par exemple : le département de résidence, sa surface ou le type d’émetteur actuellement utilisé), Proji-Pac établit le devis.



Il existe quatre méthodes de calcul des déperditions effectives de l’habitation dont le DPE (pour cela, vous devez préalablement indiquer la consommation de chauffage en énergie), et le coefficient de déperditions lorsque ce dernier est connu.



Une fois ces informations connues, Proji-Pac recommande la gamme de pompe à chaleur (air/eau ou eau/eau) la mieux adaptée au logement ; il vous indique également les accessoires et les systèmes de chauffage complémentaires utiles et dimensionne la globalité de l’installation.

Générer un devis embarquant les aides de l’État

MaPrimeRénov’, CEE, Coups de pouce…, les aides sont nombreuses. Le Pack Zen vous permet non seulement de les identifier, mais aussi de calculer automatiquement l’économie qu’elles généreront lors de l’achat de votre pompe à chaleur et de les intégrer dans votre devis. Mieux encore, cette offre globale mise en place par Atlantic, en partenariat avec des obligés de renom ainsi que des établissements bancaires, comprend une prime exclusive pour le client particulier et un prêt à partir de 0 % sur les pompes à chaleur, les chaudières ainsi que les chauffe-eau thermodynamiques Atlantic. Un vrai « plus » pour votre client qui pourra facilement concrétiser son projet. Une offre qui vous aidera aussi à transformer vos devis en bons de commande signés. Vous souhaitez l’essayer ? Le responsable commercial de votre département est à votre disposition pour vous faire découvrir notre offre.

