Kit Piscine Alkern : démonstration chantier de la solution faisant rimer économie et gain de temps

Lancée sur le marché hexagonal fin 2021 à destination des professionnels de la piscine, l’offre des Kits Piscine d’ALKERN se déploie et va vite s’imposer comme le service unique de référence apportant une réponse simple, économique et source de gain de temps comme de sérénité pour les professionnels et donc pour leurs clients.

Rappelons que ces Kits Piscine d’Alkern proposent une solution pour l’aménagement des bords de piscine regroupant un ensemble complet (margelles, angles et produits de mise en oeuvre) correspondant aux dimensions d’une grande majorité de piscines et couloirs de nage (4 x 8 m, 3 x 9 m et 5 x 10 mètres) et livré sous seulement 15 jours ; une solution qui permet d’ailleurs de libérer de la trésorerie et évite la gestion des stocks.

De quoi répondre à l’engouement des Français de plus en plus nombreux à disposer d’un bassin et de ses pourtours aménagés à leur domicile (marché estimé fin 2021 à 3,2 millions de bassins) ; des bassins neufs ou à rénover, comme cela a été le cas pour cette première référence réalisée par la société Alberto Rénov’Action basée à Rumilly (74).



Sur ce chantier, l’entreprise Alberto Rénov’Action s’est vue chargée, par les nouveaux propriétaires, de la rénovation de la piscine (3,75 x 7 mètres) qui était parée anciennement de margelles galbées et d’une terrasse bois composite posée sur lambourde en bois autoclavé, les deux ayant subi l’outrage du temps.

L’entreprise a notamment pu apprécier de passer la commande du kit à son négoce en matériaux et que l’ensemble soit livré rapidement et à date annoncée sur le site même afin de lui permettre d’organiser facilement son démarrage.

1 et 2 - Livraison et déchargement du Kit Piscine Ghisa sur le chantier à date et heure convenues.

3, 4, 5, 6 : mise en oeuvre des margelles Ghisa grâce aux produits intégrés au Kit Piscine.

Le Kit Piscine Alkern Ghisa (préparé sur commande afin d’assurer l’homogénéité des couleurs) a ainsi été retenu par les propriétaires (margelle épaisse de 5 cm de manière à disposer d’un léger dénivelé entre la margelle et la nouvelle terrasse bois) et mis en oeuvre en seulement 2 jours.

Concrètement, l’installation s’est opérée par deux compagnons, avec une journée dédiée à la découpe des margelles et à leur pose, 1/2 journée, dès le lendemain matin, à la réalisation des joints et une ultime 1/2 journée pour l’application d’un traitement de surface sur les margelles afin de préserver leur aspect dans le temps.

7, 8 et 9 : découpe et pose des margelles Ghisa.

10, 11 et 12 : dès le lendemain, après séchage du mortier colle, la dépose du joint et son étalage pour bien le faire descendre au fond des joints.

13 : les margelles sont posées sur toute la périphérie du bassin, il ne reste plus qu’ à poser la terrasse en bois.

14 : fin de ce chantier de rénovation de piscine, avec un bassin totalement relooké pour de longues années de bons et loyaux services.

15 : gros plan sur la finition de la pose de la margelle.

Pour en savoir plus exit_to_app