HIMACS et la designer néerlandaise Marike Andeweg présentent 4 tendances pour la salle de bains

HIMACS et la designer néerlandaise Marike Andeweg présentent un carnet d’inspiration pour la salle de bains afin de lui redonner l'attention qu'elle mérite : une salle de bains équilibrée, fonctionnelle, durable et facile à entretenir, une salle de bains qui permette de se sentir bien et qui exprime confort et beauté. En tout point, HIMACS répond à ces fondamentaux.

Marike Andeweg est considérée comme l'une des principales créatrices de tendances pour les concepts de salle de bains qui conjuguent émotion et fonctionnalité. Elle collabore avec HIMACS depuis de nombreuses années pour des créations au succès indéniable. Pour Marike, "la flexibilité pour concevoir et produire des pièces uniques est formidable et la gamme de couleurs d'HIMACS est très étendue, ce qui me donne, en tant que designer, un outil pour être originale et créer la bonne ambiance. HIMACS est parfait pour une utilisation à la maison".

Interrogée sur les tendances actuelles dans la salle de bains, Marike Andeweg estime que la durabilité - une des nombreuses qualités intrinsèques du matériau HIMACS - est une préoccupation majeure. Les couleurs doivent donc être neutres pour garantir la longévité. "Je suggère des couleurs claires comme le blanc cassé, le gris clair et le beige. D'une manière générale, les gens veulent un environnement peu stimulant pour commencer et terminer la journée." HIMACS lui permet de créer des connexions sans faille et de créer ainsi l'illusion de l'infini. Et comme la salle de bains est un espace où l'on doit se sentir bien, le toucher velouté d'HIMACS contribue à cette sensation de bien-être.

Grâce à son expertise et à son expérience en matière de conception de salles de bains et de Solid Surface, Marike nous présente quelques tendances actuelles et a imaginé quatre ambiances : Blurring Borders inspirée par l'harmonie de la nature, Barefoot Luxury une ode à la "vie lente", Japandi la rencontre entre la zenitude du style japonais et le design Scandinave, et Emotional Shades essentielle et "pleine" de lumière".

Découvrez les !

Dites bonjour à la nature dans votre maison !

Blurring Borders

La vie sans limites. À l'intérieur ou à l'extérieur. En harmonie avec la nature. Mélangez l'ancien et le moderne avec des matériaux de haute qualité.

Faites de chaque jour des vacances

Barefoot Luxury

Choisir consciemment de vivre simplement et bien, conduit à une qualité élevée. "Less is more" .

Créez un espace qui stimule positivement les émotions !

Japandi

Le Japon rencontre la Scandinavie. Des formes simples, une philosophie claire, du calme et de la chaleur.

Relaxez vous et concentrez vous sur l'essentiel !

Emotional Shades

Nos esprits ont besoin de clarté et de lumière. Et de l'essentiel : simplicité, fonctionnalité et tradition.