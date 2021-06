Cédric Grolet, Mauro Colagreco, Mory Sacko. Trone a su conquérir les restaurants les plus prestigieux pour concevoir des lieux d’aisance à la hauteur de la qualité des assiettes. L’objectif est de proposer une expérience client unique, du début à la fin, jusque dans les moindres détails… qui n’en sont pas.

C’est en visitant les toilettes du restaurant Sketch, à Londres, qu’Hugo Volpei a eu l’idée fondatrice de Trone. L’espace futuriste, les cabines en forme d’œufs, les jeux de lumière, les bruitages. Il ne manquait rien à l’expérience, hormis le principal : l’objet en tant que tel. Les toilettes étaient restées classiques. Un détail qui, pourtant, n’en est pas un.



Le secteur de la restauration ne cesse de se réinventer, avec un seul objectif : proposer une expérience client de A à Z, peaufinée jusque dans les moindres détails. La décoration, l’art de la table, le service, les mets… Tout est une surprise, une source d’émerveillement potentielle. « L’idée est de surprendre le client une seconde fois, au moment où il s’y attend le moins, lorsque ce dernier ouvre la porte des toilettes », explique Hugo Volpei.

Ces toilettes réinventées sont devenues un indispensable pour Big Mamma, les pâtissiers Cédric Grolet et Yann Couvreur, le groupe Barrière, ou encore la chef Stéphanie Le Quellec et son restaurant La Scène. Tous ont d’ores et déjà succombé aux espaces sur-mesure conçus par Trone. La marque travaille sur ses prochains sujets majeurs, comme Le Mirazur, le restaurant du chef étoilé Mauro Colagreco, qui se décline en quatre univers : Air, Eau, Feu, et Végétal, faisant ainsi écho à sa philosophie culinaire inspirée des cycles des forces de la nature. Jeux de miroirs, de lumières, de matières et de textures s’allient à la pièce maîtresse : les deux modèles Trone, Icone01 et Callipyge, sont ainsi déclinés dans les finitions les plus appropriées. Chez Cédric Grolet, c’est un espace brut qui se trouve pimenté d’un Icone01 à la cuvette mouchetée rouge et au réservoir d'eau captivant. Un design reprenant la rondeur, la finesse et l’innovation de l’art culinaire du chef pâtissier du Meurice. Enfin, le restaurant Mosuke du chef Mory Sacko, l’un des candidats emblématiques de la saison 2020 de Top Chef, se pare d’une atmosphère chaleureuse qui reprend les influences japonaises et africaines de sa cuisine, magnifiée par la présence d’un Icone01 à la sobre élégance.



On ne peut s’affranchir d’un passage aux toilettes lorsque l’on se rend dans l’une des adresses Trone. « Un selfie est devenu quasi indispensable lors d’un déjeuner ou d’un dîner à La Felicità », s’amuse Hugo Volpei.



Trone est une entreprise française ayant pour mission de réinventer l’expérience aux toilettes. Cet indispensable, délaissé depuis 250 ans, est ainsi révolutionné et transformé en pièces design hautes en couleurs, nées de la collaboration entre designers, ingénieurs et artisans experts dans leur domaine. Trone va encore bien au-delà, et signe des espaces immersifs sur mesure dans de hauts-lieux de l’hôtellerie et de la restauration. « Rendre l’intime sublime », tel est le mot d’ordre de la marque fondée par Hugo Volpei, qui casse les tabous et transforme les toilettes en symboles de raffinement, bijoux de technologie et d’esthétisme.