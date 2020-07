À l’origine, un open espace gris, inachevé, qui, grâce au travail de l’équipe d’architectes de studio3plus, s’est transformé en clinique dentaire à Oradea, en Roumanie.

Situé au rez-de-chaussée d’un complexe résidentiel, cet espace a permis aux designers de donner libre cours à leur imagination pour donner vie à un design accrocheur sans toutefois négliger l’aspect hygiénique et fonctionnel requis pour une clinique.



Pour la réception, zone la plus fréquentée de la clinique, le design du mobilier devait être pensé afin qu’il puisse s’adapter aux contraintes structurelles et architecturales du lieu. De plus, le souhait de dissimuler les piliers existants et la nécessité de créer un espace d’attente pour les patients, ont conduit les architectes à imaginer un surprenant design en zigzag, pour le plafond et les murs.



L’utilisation d’un vert vif pour les parois de l’entrée et du couloir, en alternance de nuances de vert, permet d’harmoniser l’espace entier tout en permettant de diviser et distinguer visuellement les différentes zones : accueil, espace d’attente et accès aux salles d’examen.

Ce projet, combinant l’interaction des couleurs sur l’espace, est une référence claire à l’un des plus éminents maîtres du Bauhaus, Josef Albers, qui explora les qualités paradoxales de la peinture par rapport à l’espace tri-dimensionnel, et qui découvrit également le lien entre l’apparence visuelle et les effets psychologiques de la couleur.



Dès l’entrée, un élément se démarque du reste de l’espace et attire l'œil immédiatement : l’imposant comptoir d’accueil en HI-MACS® Diamond White. Bien qu’HI-MACS® soit disponible dans une large palette de couleurs et de motifs, la simplicité et la pureté de la teinte Diamond White permettent au comptoir d’être le centre d’attention de l’entrée. Cette nuance apporte également la note d’hygiène et de propreté, essentielle dans une clinique dentaire.

La pierre acrylique HI-MACS® a été choisie par les architectes du projet pour ses remarquables propriétés ; sa thermoformabilité et sa surface lisse, non poreuse et sans joints apparents sont les caractéristiques recherchées pour un environnement dépourvu d’agents pathogènes. Son uniformité le rend extrêmement hygiénique et idéal pour une utilisation dans le milieu médical. De plus, il est très facile à nettoyer et à entretenir.



HI-MACS® a reçu le prestigieux label LGA en matière d’hygiène, qui met en avant ses avantages incontestables pour les secteurs agroalimentaire, de l’hôtellerie et de la santé, et confirme l’aptitude du matériau à être utilisé en milieu médical. Cette pierre acrylique nouvelle génération est internationalement connue pour sa résistance à la moisissure, à la saleté, aux virus, aux bactéries et à un grand nombre de produits chimiques, mais elle est aussi non toxique, très résistante, durable et ne rejette aucune émission.



À travers ce projet, l’équipe de studio3plus a démontré que les besoins dans le domaine de la santé ne sont pas incompatibles avec un design à la fois apaisant, agréable et réconfortant pour les patients.



Crédits photo © Radu Malasincu