Dans ce parc habité par l’immanence végétale d’arbres séculaires, se tient le Château de Preissac, déployant ses ailes mosaïques de brique rouge lui offrant une nouvelle vie et un nouvel espace temps. Démarquant chaque événement vécu ici, en mémoire vive.

Entrer dans le monde boisé de 136 hectares du Château de Preissac, idéalement situé à Castelmaurou (31) aux portes de Toulouse, c’est comme suivre le mouvement panoramique d’un large plan de caméra pour épouser l’ensemble et se laisser envahir par la magie des lieux. Puis en un long travelling, les perspectives se transforment et nous rapprochent du cadre et de la composition à échelle architecturale, soit près de 3 100 m² répartis entre façades dominées par les deux tours d’origine, rez-de-chaussée et étages à deux niveaux, capables d’accueillir 1 500 personnes.

Pour la propriétaire Magali Gasparini, « la réhabilitation du château est avant tout une histoire familiale qui a engagé tous nos proches, puis une alliance de confiance avec l’architecte Bruno Raynal et les maîtres d’oeuvre et artisans ayant tous contribué à la réussite de ce projet de longue haleine. » Car il aura fallu plus de 4 ans pour métamorphoser une ruine en déshérence en un patrimoine d’exception dédié à l’événementiel réceptif.

Et si l’âme des pierres rayonne magistralement, c’est qu’elles ont résisté : « nous avions prévu de tout raser, mais contre toute attente, elles n’ont pas voulu tomber », dévoile Magali Gasparini. Un signe interprété comme une invitation à remodeler la beauté naturelle de cet édifice,qui aurait déjà connu deux existences, toujours mystérieusement enfouies, mais d’où émergent fleurs de lys ou l’emblématique coquille, repère sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Pierres transfigurées

Après le Domaine de Preissac, surgi de quelques murs fantômes en 2005, dédié aux événements festifs professionnels (séminaires...) ou privés (mariages...) - et « accessoirement », magnifique cadeau de mariage de Georges Gasparini à sa fille Magali Gasparini, le Château de Preissac vient donc aujourd’hui s’adjoindre, dans un premier cercle concentrique avec lac, fontaine et allée classée déroulant sur 200 m une canopée de pins centenaires ! Un deuxième périmètre avec forêt privée de 100 hectares abrite de nombreux hôtes des bois.

Un univers préservé incroyable pour une telle proximité avec Toulouse. Très précise dans ses choix et son souhait de lier confort contemporain et prestations haut de gamme, tout en préservant l’authenticité ambiante de cet univers privilégié, Magali Gasparini a voulu donner libre cours aux émotions, visuelles et cognitives, assurées par la maîtrise technique de l’architecte et de ses équipes pluridisciplinaires. Bruno Raynal, qui tient les rênes de Raynal architecture à Saint-Sulpice-La- Pointe dans le Tarn, évoque la densité « d’un programme de rénovation très chargé aux enjeux immenses, dans le cadre d’un château classé Bâtiment de France ; nous sommes partis du principe d’investir un lieu à haute valeur ajoutée et de composer avec son environnement en travaillant dans la continuité et la typicité du site, en créant avec fluidité des dépendances, des étages avec vue panoramique sur le parc, etc. »

Habitué des réalisations architecturales accueillant le grand public, l’architecte, particulièrement investi dans la relation entre bâtiment, bien-être et santé, a su impliquer les talents, du Menuisier Certifié Profils Systèmes Alu Tarn jusqu’aux acousticiens pour gérer l’optimisation phonique de pièces de très grande hauteur sous plafond ou l’auditorium grandiose de 460 places à l’équipement très pointu, et « au résultat exceptionnel », relève Bruno Raynal.

L’impressionnante palette des menuiseries - une centaine - faisant appel à toute la large gamme conçue par Profils Systèmes, rend compte de l’importance accordée à la lumière pour le confort thermique et à la sensation d’immersion dans le parc paysager, tout autant qu’à l’esthétisme. La finesse des profilés et leur finition à la nuance subtile du gris diamant, s’harmonisent entre mur-rideau, portes coulissantes, portes repliables, fenêtres à frappe, fenêtres cintrées, baies coulissantes, verrière... « Epurées, nos menuiseries répondent à l’élégance de l’édifice sans ostentation et à la rythmique des différentes pièces, qui chacune, portent le prénom d’un membre de la famille Gasparini », soulignent Gisèle Galzin et Christophe Elie, cogérants d’Alu Tarn à Gaillac (81).

Architectes – Maître d’oeuvre : Raynal Architecture (81)

Fabricant installateur : Alu Tarn (81)

Photos : Richard Sprang