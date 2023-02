Un matériau 2 en 1 pour un meilleur confort dans l’habitat

Choisissez des murs de structure performants thermiquement

Les solutions constructives bio’bric, en maison individuelle et logement collectif, sont fabriquées à base d’argile ; matière première géosourcée. Cette ressource renouvelable et locale est extraite dans un rayon moyen de 5 km autour des 7 sites de production français Bouyer Leroux.



La cuisson de l’argile permet de transformer le matériau en terre cuite. Elle lui confère un fort pouvoir isolant. Plus la résistance thermique des briques est élevée, moins il y a de déperditions d’énergie. La gamme de briques bio’bric est au moins 4 fois plus isolante qu’une maçonnerie traditionnelle non isolante. Leur résistance thermique varie de 0,75 à 1,50 m².K/W.



Des ponts thermiques sont souvent observés au droit des ouvertures et à la jonction des planchers avec la façade. Un bâtiment bien conçu et bien isolé permet de limiter les déperditions d’énergie et donc les surconsommations liées au chauffage et/ou à la climatisation. L’apparition de points froids est donc significativement réduite, évitant ainsi les problèmes d’inconfort. Associer la brique de mur à des accessoires en terre cuite comme des planelles isolées ou linteaux et coffres de volet roulant permet d’obtenir une façade homogène pour une performance pérenne.

Une régulation des températures intérieures pour un confort en été comme en hiver

Dans un contexte de réchauffement climatique, la stabilité de la température intérieure dans une maison devient essentielle, pour maintenir le confort de ses habitants en été et éviter le recours à la climatisation. L’inertie de la terre cuite le permet en atténuant l’amplitude thermique extérieure. Sa capacité de déphasage en fait un très bon climatiseur naturel.

Optez pour une enveloppe du bâtiment saine & durable

Classée A+ pour la qualité de l’air intérieur, la brique ne libère pas de COV (Composés organiques volatils) nocifs pour la santé.



La brique terre cuite est composée à 100 % d’argile, matière première inerte. Les moisissures ne s’y développent pas, et le matériau ainsi que ses performances ne se dégradent pas au fil du temps. La brique assure une pérennité de l’ouvrage sans porter atteinte à la santé des habitants.



Ne craignant pas l’eau et étant résistant thermiquement, un mur en brique permet de se prémunir contre la condensation, protégeant ainsi durablement l’isolant.

