Véritables sources d’inspiration pour réussir son aménagement extérieur : les 3 catalogues Alkern 2023 sont disponibles

3 catalogues régionaux repensés pour montrer tout le champ des possibles

Dans ces nouvelles éditions, Alkern y contextualise clairement le produit dans son environnement grâce à une couverture qui identifie de suite la zone géographique concernée, avec une réalisation Alkern caractéristique d’un habitat régional du Grand-Ouest, du Nord Centre-Est ou encore du Sud-Est. La charte graphique impulsée en 2022 de ces 3 nouvelles éditions régionales (Sélection Grand-Ouest – 192 pages, Sélection Sud-Est - 176 pages et Sélection Nord Centre-Est - 182 pages) évolue aujourd’hui pour laisser plus de visibilité au produit (coloris et textures plus lisibles), et surtout le contextualise davantage dans son environnement global d’aménagement extérieur. Les éditions se voient également enrichies de contenu pédagogique plus généraliste sur la fabrication, l’entretien, les produits coordonnés...



Autre innovation depuis 2022, une organisation de la pagination structurée par univers, avec, au programme, outre un gain de temps dans la recherche de solutions, une découverte de toutes les réponses Alkern en :

Jardin (dalles, pavés - vieillis et non vieillis, gamme drainante, accessoires de jardin, bordures, bordurettes, bloc-mur, cheminement, murs de soutènement, Piliers et couronnements, Fontaines),

Piscines (kits, margelles, accessoires de piscines),

Décoration (parements, et carrelages pour l’édition Sélection Grand-Ouest)

Accessoires de mise en œuvre et d’entretien.

Mentionnons qu’Alkern a également optimisé ces recueils 2023 afin de mieux faire appréhender la texture du produit, qui s’avère encore plus visible et figure d’ailleurs désormais en zoomé en bandeau haut des pages concernées. Dans la même logique, précisons qu’Alkern y privilégie des visuels produits détourés plus grands, plus compréhensibles, tant sur la diversité des formats, des textures que des coloris. Par ailleurs Alkern dédie une page au sein de chaque édition régionale pour résumer les possibilités des coordonnés et rappeler les différents outils d’aide au choix en ligne, à consulter sans modération pour s’assurer de son choix.



Ces éditions mettent ainsi parfaitement en avant la largeur de la gamme, en suggérant tout le champ des possibles afin d’accessoiriser et décorer (parement, bordure ou margelle coordonnés).



Et comme de tradition, ces catalogues dévoilent de plus de nombreuses nouveautés Alkern 2023 en dalles (Coliséa, Séléna), pavés (Florus, Océan, Rotonde, Hydrojoint Océan...), mais aussi en parements (Moellon rustique, Pierre sèche, Occitane, Brique, Ghisa...).

La dalle Coliséa, à l’aspect travertin authentique et aux dimensions grand format (60x60 cm) au prix public indicatif de 51,19 euros HT/m2 Les pavés multiformats (12x12 / 12x16 / 12x20 cm) Florus carrossables (Ton pierre ou comme ici Anthracite) au prix public indicatif de 42,90 euros HT/m2 Les pavés Océan, (24x24 cm) qui ont la particularité d’un aspect de surface constitué en partie de déchets de coquilles Saint-Jacques broyées au prix public indicatif de 38,92 euros HT/m2

Pour en savoir plus exit_to_app