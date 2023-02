Defentex® : le premier panneau de contreventement utilisable sans pare-pluie validé par un DTA

Defentex®, une exclusivité sur le marché français pour les murs porteurs à ossature bois

Cette nouvelle solution, destinée à réaliser des murs porteurs à ossature bois jusqu’à R+3, est une innovation unique sur le marché : elle assure les fonctions de contreventement, de pare-pluie rigide, tout en bénéficiant d’une résistance aux termites vérifiée et d’une bonne perméabilité à la vapeur d’eau.



Defentex® est un panneau pour murs extérieurs à bords droits de 12,5 mm d’épaisseur. Il est composé d’un cœur très haute densité (technologie HDC : Cristallisation Haute Densité), hydrofugé et compris entre deux parements de haute technologie. Cette exclusivité Siniat permet de répondre aux contraintes extérieures les plus sévères. Fabriqué en France à Ottmarsheim, le panneau Defentex® est recyclable et respectueux de l’environnement.



Le panneau Defentex® atteste de l’engagement de Siniat pour produire des matériaux sains et durables répondant aux exigences de la construction de bâtiments plus durables et responsables.



Publié le 20 janvier 2023 et valable jusqu’au 30 avril 2025, le DTA N°3.2/22-1074_V1 a été délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) à Siniat pour son panneau Defentex®. La demande de DTA est une démarche volontaire engagée par Siniat qui confirme le domaine d’emploi en contreventement de Construction à Ossatures Bois (COB) jusqu’à R+3 des panneaux Defentex®, associé à la fonction pare-pluie intégrée.



Conçu spécialement pour le contreventement des constructions à ossature bois, Defentex® est le premier panneau utilisable sans pare-pluie validé par un DTA, offrant une solution technico-économique simple et rapide à mettre en œuvre.

Le DTA N°3.2/22-1074_V1 valide également :



→ L’usage de Defentex® en façade à ossature bois (FOB)

La Façade Ossature Bois (FOB) est une technique constructive de plus en plus fréquente pour réaliser des ouvrages d’habitation et de bureaux.

Le DTA N°3.2/22-1074_V1 valide l’utilisation de Defentex® dans des modules en bois en bois non porteurs.



→ L’usage de Defentex® en surélévation

Dans le cadre d’une surélévation, l’ossature bois permet de créer de nouveaux espaces à vivre confortables à un coût abordable, sans peser sur les fondations existantes.

Le DTA N°3.2/22-1074_V1 valide l’utilisation de Defentex® jusqu’à 4 niveaux de surélévation dans la limite de 28 m de hauteur.



→ Deux types de finition appliquées sur Defentex®

Deux types de finitions ont été validées par le DTA :

les bardages ventilés. Defentex ® peut ainsi accueillir Aquaboard ® , la plaque de plâtre pour bardage ventilé de Siniat.

peut ainsi accueillir Aquaboard , la plaque de plâtre pour bardage ventilé de Siniat. les systèmes d’enduit sur isolant.

Pour en savoir plus exit_to_app