Un programme social de 66 villas à Laudun-L’Ardoise (30) s’équipe de planchers MILLIWATT CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT

Sobriété énergétique poussée, budgets des foyers maîtrisés, délais de construction raccourcis... Les prescripteurs de logements sociaux doivent s’adapter sans cesse et imaginer des constructions innovantes qui répondent à ces cahiers des charges de plus en plus exigeants.

Le programme social de 66 villas, à Laudun-L’Ardoise (30), est l’une des illustrations du défi technique et économique relevé par le maître d’œuvre SUDINGENIERIE, et le maître d’ouvrage/aménageur constructeur SUDINVEST . Ils ont remporté le marché en proposant un projet responsable avec notamment un système de chauffage réversible intégré dans le plancher structural isolant.



Baptisée MILLIWATT CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT, cette solution globale préfabriquée est conçue par KP1/ThermAK*. Elle permet au programme de logements de répondre aux exigences de la RE2020 : amélioration de la performance énergétique, baisse de la consommation des bâtis et introduction du critère de confort d’été. Les occupants gagnent en bien-être dans toutes les pièces de leur maison et quelle que soit la saison, tout en réduisant leurs factures énergétiques. La diffusion des calories par conduction et rayonnement offre une chaleur uniforme, douce et non asséchée. La circulation d’eau froide rafraîchit l’air intérieur. Plus besoin de ventilateur ou de climatisation ! Les rupteurs de ponts thermiques intégrés au plancher optimisent l’isolation en limitant les déperditions périphériques.



Côté mise en œuvre, le plancher MILLIWATT CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT est pensé pour faciliter le travail des entreprises. Au-delà du plancher en béton préfabriqué, livré prêt à poser avec l’isolant, le kit arceau garantit une installation plus rapide sur le chantier**.

Une solution testée et approuvée

« Avant d’intégrer à nos programmes de logements ce système MILLIWATT CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT, alimenté par une pompe à chaleur automatisée double service, mon fils et moi avons réalisé des chantiers tests dans nos propres habitations. », confie Patrice DIEUDONNÉ, Président du groupe SUDINVEST, entreprise d’aménagement.



« Au-delà du confort de marcher pieds nus l’hiver et de ne pas souffrir de la chaleur l’été, le bilan économique est très intéressant. », poursuit le fils Grégory DIEUDONNÉ, maître d’œuvre du projet. Pour une maison individuelle de 115 m2 de suface habitable, la facture d’électricité atteint une moyenne de 70 euros/mois, avec en hiver une température intérieure de 21 °C et en été une consigne de rafraîchissement à 26 °C. Plus besoin également de composer l’aménagement en prenant en compte le système de chauffage sur les murs. Les occupants possèdent une plus grande liberté d’agencement des meubles.

Un système livré en kit, simple et rapide à poser

Le plancher MILLIWATT CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT est un système 4 en 1 qui se compose d’un kit chauffage et rafraîchissement intégré ; d’entrevous et de rupteurs thermiques pour une isolation maximale ; d’un plancher structural performant avec la dalle de compression la plus fine du marché (56 mm). Une fois le plancher béton mise en oeuvre, il suffisait à l'entreprise de dérouler les trames de tubes hydrauliques préfabriquées et prêtes à raccorder selon le plan de calepinage, puis de les mettre sous pression d’air.

Sur ce programme de 66 villas, une équipe SUDINGENIERIE, de 2 à 3 personnes, assurait la pose de 15 à 20 planchers chauffants de 45 m2 sur 3 à 4 jours de travail. « Les tuyaux étant directement intégrés dans la dalle de compression, on s’évitait également de couler la chape flottante requise pour les planchers chauffants traditionnels, qui peut mettre plusieurs semaines à sécher. », explique Grégory DIEUDONNÉ. Un technicien KP1 était à leur écoute à chaque étape. Cet accompagnement a rassuré SUDINGENIERIE, notamment lors des réglages finaux, qui requéraient de la précision pour une consommation optimisée.

* Commercialisé par ThermAK, société issue de l’association de KP1 et de Thermacome, spécialiste des systèmes rayonnants. Avis Technique n°3.1/16-851-V2

** En comparaison d’un système de plancher chauffant traditionnel.

Pour en savoir plus exit_to_app