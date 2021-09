Une résine sans solvant pour la fixation et le recouvrement des supports amiantes

À DECOUVRIR AU SALON DES PROFESSIONNELS DE L’AMIANTE les 7 et 8 septembre 2021 sur le stand B14 - SOUPLETHANE AMIANTE : Une étanchéité liquide décontaminable sans solvant, à haute résistance mécanique et chimique et à tenue à haute température (160°C) pour encapsulage des supports pollués : amiante – peinture au plomb – radio éléments. Validée par des tests concluants pour la certification CEVALIA

La résine SOUPLETHANE AMIANTE est un revêtement destiné à répondre aux exigences sanitaires appliquées aux supports pollués, et notamment amiantés. Elle peut être utilisée comme fixation et encapsulage de supports amiantés, mais aussi en tant que finition des murs et plafonds désamiantés en en assurant l’étanchéité et la protection mécanique.

SOUPLETHANE AMIANTE va permettre de réaliser une membrane liquide d’étanchéité pour le revêtement des support pollués autant en horizontal qu’en vertical.

Une résine en cours de validation de certification

La certification CEVALIA assure le blocage des fibres d’amiante dans leur support, évitant ainsi tout risque de migration ou de relargage dans le milieu environnant, quelques soient les circonstances. C’est une parfaite alternative aux techniques de désamiantage existantes.

Des tests avec le PRDA, réalisés en septembre 2020 et en avril 2021 en horizontal comme en vertical, attestent que la résine SOUPLETHANE AMIANTE sans solvant et sans odeur assure l’enrobage des matériaux contaminés en une épaisseur de 1 à 2 mm en permettant ainsi d’inerter les supports amiantés. Les variations dimensionnelles des supports, l’exposition aux UV, les chocs thermiques, des frottements mécaniques, etc. n’affectent pas la protection des supports.

Une mise en œuvre et une réparabilité simplissimes

SOUPLETHANE AMIANTE est une résine polyurée-uréthane à deux composants (polyol et isocyanate) sans solvant. Ces composants sont des élastomères destinés à générer des membranes et joints élastomériques à très hautes résistances mécaniques, thermiques et chimiques.

Appliquée sur tout support amianté, elle va permettre la fixation définitive de l’amiante.

SOUPLETHANE AMIANTE peut aussi être appliquée en tant que résine circulable (circulation piétonnière ou de véhicules)



Comme pour toute mise en œuvre d’étanchéité, une préparation des surfaces sera indispensable avec l’application préalable d’un primaire pour traiter tout problème d’humidité. L’application peut se faire par projection ou manuellement.



La mise en service est possible au bout de 24 heures.



L’aspect lisse, neutre mais surtout antiadhérent du revêtement SOUPLETHANE AMIANTE facilite son entretien avec une moindre consommation d’eau (nettoyage à l’eau chaude ou vapeur). Et, la facilité d’entretien n’amoindrit pas sa durabilité qui peut ainsi être assurée sur une dizaine d’années, tout en conservant ses performances. Elle est également réparable par ré-application de la résine après léger ponçage.

Certifications

AVIS TECHNIQUE - CSTB N° AT : 12/15-1704 _v1

DTA – CSTB N° 5.2/18-2615-V1 / ETE-13/0156

TENUE AU FEU : Bfl-S1 - CSTB

TESTS CSTB SOL NORMES EUROPEENNES : N°RSET -09-260138

Test Fissuration VERITAS - Tenue au Feu Bfl-S1 – Variante M1

Validation CEVALIA en cours

Domaines d'emploi