Une expertise et des solutions signées Siniat pour répondre aux enjeux de la Construction Ossature Bois

Parce que le bois est durable et renouvelable, il séduit de plus en plus les acteurs de la construction. En effet, une véritable filière de la construction ossature bois se met en place, comprenant industriels, concepteurs, artisans. Les projets et les réalisations se multiplient que ce soit pour les bâtiments d’habitation individuels ou collectifs ainsi que pour les ERP, et concernent de plus en plus des constructions de moyenne et grande hauteur. Siniat, spécialiste de la construction sèche légère, propose des systèmes innovants de panneaux fibres-ciment et plaques de plâtre pour répondre aux contraintes techniques et réglementaires de ces nouveaux modes de construction.

Une équipe Siniat experte et dédiée aux projets bois

Pour vous assister dans vos projets de construction hors site, Siniat a mis en place une équipe dédiée. Son objectif est de renforcer votre expertise, de la conception jusqu’à la réalisation du projet, en vous proposant des solutions technico-économiques clés en main, avec PV, justificatifs techniques et DTA, qui répondent aux évolutions normatives et aux demandes des maîtres d’ouvrage.



Siniat vous apporte une expertise industrielle de la construction hors site avec les solutions signées Siniat pour soutenir votre développement et votre performance.

Les gammes innovantes développées ainsi que les certifications qui accompagnent nos produits vous offrent un large panel de solutions pour vos projets.



Nos experts en construction bois, technique, industrie, feu, acoustique, hygrothermie et mécanique sont là pour répondre et vous conseiller face aux enjeux de demain.

Les innovations Siniat pour la construction bois

Les systèmes de construction sèche et légère offrent des solutions uniques et innovantes, pour un assemblage sur chantier ou une préfabrication en atelier. Ils répondent aux contraintes techniques élevées et à la règlementation incendie des ouvrages bois, y compris pour les bâtiments de moyenne et grande hauteur.



Pour les murs porteurs, nous avons conçu Defentex, le premier panneau de contreventement utilisable en classe de service 3 sans pare-pluie valide par un ETA, offrant une solution simple et rapide à mettre en œuvre.



Avec Weather Defence, nous apportons une réponse technico-économique pour les murs non porteurs des bâtiments de grande hauteur. Il permet de respecter la réglementation incendie des façades (IT 249) tout en limitant le C+D. Il assure également les fonctions de pare-pluie rigide et de voile de stabilité.



Nous avons aussi innové en proposant Aquaboard, le premier bardage ventilé plaque de plâtre support d’enduit du marché.



Siniat contribue également à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur grâce à la technologie active Capt’Air, disponible avec les gammes de plaques de plâtre Prégy Air et Creabel.

SINIAT s’engage pour des matériaux plus sains et plus durables, avec des solutions inédites pour répondre aux exigences de la construction de bâtiments plus éco-responsables.

Pour en savoir plus exit_to_app