Une maison privée transformée par l'audace de l'ardoise en façade

Située à Angers, cette maison familiale se distingue par une approche résolument contemporaine, fruit du talent de son architecte. Ce dernier a su donner un tour moderne à notre système de façade ventilée en ardoise naturelle CUPACLAD.

En étroite collaboration avec le maître d'ouvrage, l'architecte a conçu une maison qui s'harmonise parfaitement avec son environnement tout en affirmant son caractère contemporain. L'utilisation de l'ardoise naturelle CUPACLAD, installée verticalement en différents formats et mélangée avec des éléments en bois, confère à la maison une esthétique unique et moderne.

Le système CUPACLAD rappelle la verticalité majestueuse des arbres, qui s'élèvent vers le ciel en quête de lumière et de croissance. Cette évocation naturelle apporte une dimension organique à la façade, intégrant la maison dans son cadre de manière harmonieuse et poétique.

Au départ, le client était sceptique quant à l'utilisation de l'ardoise en façade. Cependant, les visuels proposés ont rapidement dissipé ses doutes. Au-delà de son attrait esthétique, la solution CUPACLAD offre des avantages acoustiques et thermiques significatifs, qui ont également convaincu le propriétaire. En choisissant cette option, il bénéficie non seulement d'une isolation performante, mais aussi d'une réduction notable des nuisances sonores, améliorant ainsi le confort de vie au quotidien.

Cette rénovation audacieuse et innovante démontre que l'alliance de matériaux naturels et de techniques modernes peut transformer une maison traditionnelle en une œuvre d'art contemporaine, tout en respectant et en valorisant son environnement naturel.