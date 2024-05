HIMACS apporte couleur et chaleur à cette cuisine moderne de style scandinave

Malgré la prédominance des blancs et des gris, des touches de couleur ont été incorporées par le biais de différents éléments et accessoires qui confèrent aux pièces leur propre personnalité. C'est la marque de fabrique de cet architecte qui considère que la couleur n'a pas seulement une fonction décorative, mais qu'elle est aussi un outil idéal pour souligner ce qui est utilisé en termes de structure.

Du jaune intense qui embrasse l'escalier, au HIMACS Sky Blue présent dans la cuisine, cette maison est animée par une combinaison de couleurs aussi impactante qu'innovante, génératrice de positivité et de vitalité. En même temps, sa juxtaposition harmonieuse apporte de la chaleur sans compromettre la sensation générale de luminosité et d'espace que procurent d'autres éléments tels que le sol en micro-ciment et les portes-fenêtres.

Conformément aux standards du design scandinave, le principe central de ce projet était de créer une maison accueillante et visuellement attrayante où le confort jouerait un rôle clé. Le réaménagement du rez-de-chaussée était, sans aucun doute, l'un des grands défis à relever pour atteindre cet objectif.

La différence la plus significative entre l'avant et l'après est que l'on accède désormais à la cuisine par le couloir et non plus par le salon. Ce changement rend les deux pièces plus accessibles et leur confère des fonctions propres. L'installation d'un îlot d'évier autour d'un pilier entre la cuisine et la salle à manger est l'un des points forts de la transformation.

Des solutions créatives avec HIMACS

La cuisine - incontestablement la pièce maîtresse - reflète parfaitement l'essence scandinave. La combinaison de HIMACS Sky Blue qui contraste avec le chêne fumé, lui confère une identité unique, combinant vitalité, naturel et fraîcheur. La palette de couleurs choisie ne met pas seulement en valeur sa singularité esthétique, mais elle crée une atmosphère accueillante et chaleureuse qui favorise les moments de partage dans cette pièce qui occupe le cœur de la maison.