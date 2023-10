Une nouvelle gamme de joints qui soulignent votre style !

Une gamme de joints inédite, complète, et riche de 28 nouvelles couleurs : Collection Les Harmonieuses. À chaque espace, à chaque besoin correspond un joint spécifique permettant de conjuguer performances techniques et exigence esthétique.

Découvrez les 2 nouveaux produits : weberjoint star et webercolor evolution !

WEBERJOINT STAR

Le nouveau joint esthétique hydrofugé et polyvalent.

Les + produit

Grande facilité d’application et de nettoyage

Réduit les efflorescences

Circulable après 2h

Résiste aux moisissures et bactéries

Les weberjoint star se décline en 28 couleurs

Découvrez notre nouvelle palette colorielle « Les Harmonieuses » !

Du noir minéral, au gris perle, en passant par du vert sauge et du bleu océan, notre palette répond à tous les styles et toutes les envies !

WEBERCOLOR EVOLUTION

Le nouveau joint esthétique, prêt à l’emploi.

Les + produit

Couleur stable, sans tâche

Résiste aux moisissures

Facile à appliquer et à nettoyer

Moins de déchets (produits réutilisable)

Découvrir l’intégralité de la gamme joints

Pour en savoir plus exit_to_app