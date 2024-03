Une résidence stabilisée suite aux ravages de la sécheresse

Une habitation fissurée suite à la sécheresse

Durant la sécheresse de 2018, cette belle résidence située dans le Val d'Oise s'est fissurée et son dallage au rez-de-chaussée s'est affaissé, révélant un vide sous-plinthe pouvant atteindre 1 cm.

Ces désordres étaient le résultat d'un tassement différentiel du sol sous les fondations causé par sa dessiccation. Du fait de sa composition argileuse, le sol était particulièrement sujet au phénomène de retrait-gonflement.

Suite à la reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle pour sécheresse, les propriétaires ont pu bénéficier de l'assistance de leur assurance Multirisques Habitation (MRH). Cette dernière a pris en charge les réparations nécessaires, y compris l'intervention d'URETEK® pour stabiliser durablement la structure.

Des injections de résine : une solution durable & peu invasive

Selon les recommandations de l’étude géotechnique, le traitement par injection de résine proposé par URETEK® a été mis en œuvre. Les techniciens ont d’abord réalisé des percements de faible diamètre dans le sol en suivant le maillage préalablement défini avant de procéder aux injections. Injectée à l’état liquide, la résine s’est diffusée dans sol en remplissant les moindres anfractuosités puis s’est expansée en compactant le terrain. En quelques secondes seulement, cette réaction s’est achevée et a amélioré les caractéristiques mécaniques du sol en le rendant moins sensible aux futures variations hydriques !

En seulement 5 jours, l'équipe d'URETEK® a renforcé le sol d'assise du pavillon sur une longueur de 46 mètres sous fondation en descendant jusqu'à 3 mètres de profondeur, et a remis à niveau 210 m³ de dallage. Cette intervention rapide et peu invasive a permis de restaurer l'intégrité de la résidence, offrant aux propriétaires une solution pérenne face à ces problèmes de fondation.

Les dommages causés par la sécheresse ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres des défis auxquels sont confrontées les propriétaires et professionnels du bâtiment. D'autres désordres, qu'ils soient liés au sol, à la structure ou aux éléments environnementaux, peuvent également menacer la stabilité et la sécurité des habitations.

Les causes des désordres les plus fréquentes

Les désordres tels que des fissurations et affaissements peuvent avoir diverses causes, allant de la composition du sol à des facteurs météorologiques extrêmes. Parmi les principales causes, on peut citer :

Le tassement du sol dû à la dessiccation, comme observé dans le cas des sécheresses.

L'affaissement des fondations en raison de la présence de sols argileux sujets au retrait-gonflement.

Les ruptures de canalisations et fuites de réseaux enterrés créant un affouillement du sol dont les particules fines sont entrainées par les écoulements d’eau. Leur déplacement génère alors un vide occasionnant des affaissements localisés.

Les mouvements de terrain, tels que les glissements de terrain et les effondrements, résultant de l'érosion ou de la saturation du sol.

La solution URETEK®, l’alternative aux micropieux

Face à ces défis, URETEK® offre une solution innovante pour stabiliser les fondations et stopper l’évolution des dommages structurels.

En utilisant des techniques avancées d'injection de résine expansive, URETEK® renforce le sol et stabilise les bâtiments de manière rapide et efficace.

Cette méthode non destructive permet de traiter les problèmes de fondation sans avoir besoin de procéder à des travaux de démolition ou de reconstruction coûteux, offrant ainsi une solution durable et économique pour protéger les habitations contre les tassements de sol.

Le + URETEK®

Depuis 2015, URETEK® est la seule société spécialisée dans la reprise en sous-œuvre par injection de résine expansive à disposer d’un Avis Technique du CSTB (ATec n°3.3/18-966_V1).