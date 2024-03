Concours Meilleur Carreleurs PAREXLANKO : la nouvelle édition est lancée !

Depuis plus de 40 ans, la marque PAREXLANKO leader de la colle à carrelage, accompagne ses clients au quotidien sur leurs chantiers en leur apportant son expertise, ses solutions et ses conseils dans le choix des produits et dans leur mise en œuvre. La marque PAREXLANKO souhaite continuer de valoriser le métier de carreleur et mettre en avant ses artisans en réitérant le Concours Meilleur Carreleur.

Une première édition réussie en 2019 En 2019, PAREXLANKO a organisé la 1ere édition de son Concours Meilleur Carreleur. Les 20 carreleurs sélectionnés ce sont affrontés lors d’une finale française pour tenter de gagner la première place. Le champion de la première édition, Anthony Gaborieau, est parti en Chine en novembre 2019 pour défendre les couleurs de la France lors de la finale internationale. Il a fini à la 4ème place. Et en 2023, c’est Eddy Sanchez, 3éme lors de l’édition française de 2019 qui s’est envolé lui aussi en Chine pour représenter la France lors de la finale internationale 2023. Le lancement de la seconde édition Face au succès de cette première édition, PAREXLANKO réitère le concours est annonce le lancement officiel de la seconde édition ! Une première étape d’inscription, ouvert à tous les professionnels du carrelage se déroule du 1er avril au 3 juin. Pour être sélectionnés, il suffit de répondre au questionnaire en ligne sur le site internet parexlanko.com avant le 3 juin. Sur la base des réponses au questionnaire, 20 candidats seront sélectionnés pour participer à la finale nationale. Elle se déroulera le 19 septembre 2024 au BTP CFA Pays de la Loire à Saint Herblain. Le champion français aura la chance de représenter la France lors de la finale internationale ! Alors, serez-vous le meilleur carreleur 2024 PAREXLANKO ? Pour en savoir plus exit_to_app