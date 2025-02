Valobat et la déconstruction du Hall 9 à Toulouse : un modèle de réemploi et de gestion exemplaire des déchets

Valobat, un acteur-clé du recyclage et du réemploi

Seul éco-organisme assurant une présence sur tous les circuits de collecte dans le cadre des REP PMCB (Produits et Matériaux Construction Bâtiment), ABJ (Articles de Bricolage et de Jardin) et DEA (Déchets d'Éléments d'Ameublement), Valobat accompagne ce projet ambitieux.

Un lot spécifique « économie circulaire »

Valobat intervient aux côtés de Sobra, un des représentants du groupement d'entreprises locales. La déconstruction sélective du bâtiment, achevée fin 2024, a permis de récupérer et réemployer de nombreux matériaux avec une traçabilité exemplaire. La charpente métallique, seule structure conservée, illustre la volonté de réduction des déchets.

Gestion optimisée des déchets : un chantier exemplaire

→ Un tri rigoureux pour maximiser le recyclage

Dans le cadre de la REP Bâtiment, Valobat a pris en charge le coût du traitement des déchets de chantier, déposés et triés minutieusement.

7 flux matériaux valorisés : inertes, bois, métaux, menuiseries vitrées, plâtre, laines minérales, plastique.

: inertes, bois, métaux, menuiseries vitrées, plâtre, laines minérales, plastique. 23 tonnes de matériaux récupérés entre octobre et novembre 2024.

entre octobre et novembre 2024. 97 % des matériaux recyclés, avec seulement 690 kg de DIB (Déchets Industriels Banals).

Le réemploi des matériaux : un levier de réduction des déchets

Valobat a soutenu financièrement le réemploi in situ et le sourcing de matériaux sur d'autres chantiers.

1 600 m² de bardage nettoyé et remis en état pour une réinstallation sur les futures façades.

nettoyé et remis en état pour une réinstallation sur les futures façades. 32 tonnes de matériaux réemployés , incluant portes métalliques, laine de verre, chemins de câbles, profils perforés, robinets d'incendie.

, incluant portes métalliques, laine de verre, chemins de câbles, profils perforés, robinets d'incendie. 80 produits de seconde vie (ex. sanitaires) seront intégrés au futur projet.

Traçabilité et innovation : vers un modèle reproductible

Valobat s'inscrit dans une démarche d'expérimentation avec son Appel à Projets « Expérimentation sur chantier », axé sur la traçabilité et la déconstruction sélective.

→ Un suivi numérique des matériaux

QR codes et logiciel de gestion pour tracer la vie des matériaux réutilisés (ex. chemins de câbles, bardages).

et logiciel de gestion pour tracer la vie des matériaux réutilisés (ex. chemins de câbles, bardages). Une vision en temps réel des flux matériaux pour optimiser le recyclage.

Formation et sensibilisation : un enjeu pour l'avenir

→ Des professionnels formés aux bonnes pratiques

Un déchet valorisé est un déchet bien trié ! Valobat a lancé deux appels à manifestation d'intérêt pour identifier des acteurs locaux capables de former les professionnels.

Sobra , partenaire de Valobat, sensibilise les entreprises de travaux et artisans sur le terrain.

, partenaire de Valobat, sensibilise les entreprises de travaux et artisans sur le terrain. Une formation régionale qui bénéficiera à l'ensemble du secteur du bâtiment.

Le chantier du Hall 9 à Toulouse est un modèle exemplaire de gestion des déchets, réemploi des matériaux et traçabilité innovante. Valobat y joue un rôle central en accompagnant la déconstruction et en formant les professionnels. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large visant à faire progresser le recyclage dans le secteur du bâtiment, tout en inspirant d'autres initiatives en France et en Europe.

Crédits Photos : Valobat - Seuil architecture, Poup’Art

