Valobat propose un panel de solutions de reprise des déchets du bâtiment

Engagé à aller toujours plus loin en facilitant le quotidien des professionnels, Valobat a mobilisé ses forces, durant ces derniers mois, notamment sur la création et le déploiement de services. La mise en place des moyens de collecte se structure autour d’une offre sur-mesure de reprise de déchets complète qui s’adapte à la typologie des chantiers, et à l’organisation des artisans et entreprises.

Valobat propose un panel de solutions de reprise des déchets pour chaque cas de figure, des services cumulables et adaptables. Valobat offre ainsi désormais trois modalités possibles selon les besoins et les types de déchets : Apport en points de reprise : Vous intervenez sur un chantier qui génère peu de déchets (construction d’une maison neuve, rénovation résidentielle, etc.), sans l’intervention d’un opérateur de déchets ?



Bénéficiez de la reprise gratuite de vos déchets du bâtiment triés, dans l’un des 1300 points de reprise opérés par Valobat. Pour bénéficier de ce service, il suffit de télécharger l’application ValoDépôt, de se créer un compte, de renseigner ses chantiers et de préparer une demande de dépôt.

Service de reprise sur chantiers : Vous intervenez sur un chantier qui génère une quantité importante de déchets, avec la présence de bennes sur le chantier ?



Bénéficiez de la reprise directe sur le chantier, via l’un des opérateurs de déchets référencés par Valobat. Ce dernier ne vous facture plus le coût de traitement et de massification des déchets. Seuls les coûts de location de matériel et de transport restent à votre charge.

Service de reprise à l’entrepôt : Vous ramenez et vous avez la capacité de stocker vos déchets dans votre propre entrepôt ?



Bénéficiez d’une prise en charge dans vos locaux, comprenant la mise en place et la rotation gratuite des contenants pour vos déchets triés provenant de vos différents chantiers. Pour en savoir plus exit_to_app