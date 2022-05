Verres clairs, faites entrer la lumière !

Les professionnels de santé s’accordent pour souligner l’importance de la lumière naturelle à l’intérieur des bâtiments. Avoir un confort lumineux au sein d’un espace de vie est primordial. Optimiser l’apport de lumière naturelle dépend de divers événements : la météo, la saison et le moment de la journée. Sans compter l’orientation de la façade, la taille des fenêtres et les éléments – perturbateurs et/ou protecteurs selon la situation – que peuvent constituer les arbres ou les autres constructions.

Selon Santé Magazine, la lumière renforce les os et le système immunitaire. De plus, elle joue en faveur d’un moral positif et influence notre sommeil. Plus techniquement, elle nous permet de voir ce qui nous entoure. En fonction de son intensité, elle contribue largement à l’ambiance générale.

Et le verre dans tout ça ? C’est le meilleur matériau durable et recyclable que l’on ait trouvé pour garantir une transparence vers l’extérieur tout en restant protégé des intempéries. Il laisse pénétrer la lumière naturelle à l’intérieur. Aujourd’hui, on est capable d’y déposer des couches invisibles qui vont filtrer les rayons du soleil afin d’apporter une solution sur-mesure aux besoins spécifiques de chaque projet immobilier.

Le vitrage, pourvoyeur de confort lumineux

Les vitrages actuels permettent de répondre à tous les types de demandes avec une large gamme de transmissions lumineuses (voir les gammes Stopray, ipasol et Energy chez AGC). Les recherches environnementales actuelles tendent vers la préconisation de vitrages plus grands pour un apport maximal de lumière et d’énergie solaire gratuite. Il faut néanmoins tenir compte des besoins de protection solaire qui diffèrent d’une région à l’autre. L’orientation de la façade a également une importance primordiale tout comme la situation, très urbaine ou non.

Quand on parle de confort, on parle d’usage. A-t-on besoin de beaucoup ou peu de luminosité dans un espace donné ? Les palettes de verres actuelles proposent un choix très riche aussi bien pour les vitrages extérieurs que pour la décoration intérieure. Avec des solutions translucides, transparentes, colorées ou neutres, le verre deviendra cloison, porte ou simplement objet de design. Ce qui participe au confort.



Pour faire circuler la lumière d’un espace à l’autre, nous conseillons de visiter les gammes translucides et décoratives Matelux, Imagin et Oltreluce. Ces verres s’insèrent avec élégance dans les portes ou les cloisons, apportent une touche décorative tout en préservant plus ou moins l’intimité des lieux selon le niveau de transparence recherché.

Vous recherchez le plus de clarté et de transparence possible ? Alors tournez-vous vers les verres spécifiquement produits avec du sable à faible teneur en Fer, tels que les verres dit « extra-clairs » ou autrement dits « hautement transparents ». Comme le Clearvision, verre particulièrement neutre de chez AGC.



Mais il y a encore mieux, le verre totalement invisible, sans « effet miroir » qui perturbe souvent la vision en fonction de la provenance d’une source lumineuse. C’est ce que l’on appelle le verre antireflets qui est en fait un verre à couche invisible qui laisse pénétrer à travers le verre une quantité maximale de lumière et empêche la réflexion. Comme le Clearsight, souvent utilisé pour les vitrines de commerces ou de musées, galeries, espaces culturels, … Toutefois, il peut aussi servir pour fabriquer les vitrages des baies vitrées avec vue pour pouvoir profiter plus longtemps du paysage, même quand le ciel s’assombrit.

L'importance de la position des fenêtres

Tout comme les apports énergétiques, les apports lumineux dépendent aussi de l’orientation des fenêtres. En effet, la répartition de la lumière est un facteur clé pour un éclairage de qualité, et ainsi un confort lumineux.

La lumière se propageant en ligne droite, ce sont les parties supérieures des fenêtres qui constituent la principale source de lumière de la pièce. Il est recommandé de disposer les vitrages de manière à ce que le bord supérieur se situe à une hauteur au moins égale à la moitié du mur.

Petite astuce : afin de laisser pénétrer la lumière du soleil, il est conseillé de prévoir des fenêtres en toiture. De préférence avec un vitrage spécial qui utilisera les UV et la pluie pour s’entretenir facilement !

Comme le Planibel Easy, destiné aux toitures, verrières et vérandas.

Et l'énergie avec ça ?

Le verre permet d’optimiser aussi l’économie d’énergie. En effet, en maîtrisant les propriétés des vitrages, on améliore l’isolation thermique des bâtiments. Aujourd’hui, les processus de haute technologie permettent de déposer sur le verre des quantités infimes d’oxydes métalliques qui vont apporter des propriétés spécifiques au verre : transparence améliorée ou protection contre l’ensoleillement excessif, antireflets, basse émissivité et même entretien aisé !

Il existe de multiples sortes de vitrages : les vitrages isolants thermiques, les vitrages isolants acoustiques, les doubles vitrages, les triples vitrages… Ainsi, sélectionner le bon vitrage peut paraître difficile. Afin de faciliter la recherche de la composition du vitrage idéal pour un projet, le producteur de verre AGC a mis au point plusieurs outils numériques gratuits en ligne : Glass Configurator : permet de configurer un vitrage avec toute une palette de produits offrant diverses fonctions (antireflets, contrôle solaire, antieffraction, etc.) ;

Product Finder : Selon des performances énergétiques et lumineuses données, il vous trouvera le verre le plus approprié ;

BIM Glass Selector : pour télécharger les objets virtuels destinés aux modélisations 3D intelligentes pour l’architecture.

