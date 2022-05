HIRSCH Isolation – le site web évolue avec de nouveaux services

HIRSCH Isolation se dote d’un nouvel espace en ligne, pour vous guider dans votre projet de construction ou de rénovation. L’isolation est un investissement qui agit sur le confort, l’impact environnemental et les consommations énergétiques du bâtiment. Pour faire le bon choix, nous vous proposons un accompagnement accessible sur simple connexion.

Lors de la conception de ce nouvel espace notre objectif était clair : faciliter, mais surtout guider tout un chacun dans ses travaux. C’est ainsi qu’est né Mon Compte HIRSCH Isolation : facile, rapide et gratuit, une simple connexion et l’ensemble des fonctionnalités s’offre à vous.

Le cheminement a été réfléchi pour faciliter votre navigation. Votre projet pourra s’affiner en suivant les étapes proposées dans l’ordre, à quelques différences près que vous soyez un particulier ou un professionnel.br/>

Certains modules que vous connaissez déjà ont été intégrés dans cette interface afin de réunir tous les outils sur une seule et même page. Par exemple, le simulateur d’aides financières ou encore le localisateur d’entreprises RGE étaient déjà disponibles. Vous pouvez les retrouver dorénavant dans un onglet dédié, suivant le cheminement de vos recherches dans la réalisation de vos travaux.



Le configurateur de solutions, qui est l’outil phare de cette extension du site internet, vous permet de simuler les travaux à faire afin d’obtenir des suggestions de produits adaptés à l’application. Que vous ayez une toiture à isoler, ou un sol à refaire, l’équipe des Dédé Téhu saura vous aiguiller vers le produit adéquat.

Pour mettre en application ces recherches, trouver où acheter vos isolants ainsi qu’un professionnel pour les poser, rendez-vous sur les onglets Trouver un distributeur et Trouver une entreprise RGE. Ainsi, toutes les recherches menées pourront aboutir à la réalisation des travaux d’isolation de votre logement, qu’il soit neuf ou rénové.

Cerise sur le gâteau : vos produits et documents préférés pourront être sauvegardés dans la partie Favoris et chantiers. Il vous sera possible d’enregistrer les produits proposés par le configurateur ou sur le site, ainsi que tout autre document qui vous intéresse, avec la possibilité de les classer par chantier. De cette manière, si vous travaillez simultanément sur plusieurs projets, vous ne vous perdrez plus et pourrez nommer les chantiers et y ajouter des photos.

