Verrières intérieures sur-mesure Indoor Factory® : la quintessence du style industriel

Et le spécialiste français de la menuiserie aluminium depuis 35 ans, Profils Systèmes, ne s’est pas trompé en innovant avec le lancement de sa nouvelle offre Indoor Factory® ; un système complet de profilés aluminium, sans rupture de pont thermique, conçu et développé pour la réalisation en intérieur de verrières fixes sur-mesure, garantes d’élégance, d’apport de lumière naturelle et de confort acoustique (RA,tr jusqu’à 36 dB).

Indoor Factory® : liberté de créer et esthétique affirmée

Conception ou rénovation d’atelier d’artiste ou de loft, séparation de pièces, aménagement d’une salle de réunion, mise en écrin d’une cuisine, les verrières intérieures Indoor Factory® de Profils Systèmes se veulent non seulement résolument déco mais a chent aussi des prix attractifs.



Avec des dimensions jusqu’à 2500 mm de haut (par entraxe de 1100 mm) et jusqu’à 3000 mm (par entraxe 500 mm), les verrières Indoor Factory® autorisent des angles à 90° et permettent l’intégration d’ouvrants, de type portes battantes, coulissantes ou pivotantes, pour un cloisonnement total des espaces. La liberté de création en plus !

Ensemble composé fixe et porte double battante

Indoor Factory® : une large palette inspirante de couleurs et de teintes

Afin de répondre à toutes les envies et s’harmoniser aisément aux ambiances intérieures les plus diverses, Profils Systèmes met à disposition cette nouvelle o£re de verrières Indoor Factory® dans un large panel de coloris, avec un laquage haute durabilité garanti jusqu’à 25 ans, qui se double d’un classement COV A+.



Au programme, une multitude de suggestions décoratives aux e£ets sablés et granités (Terra Cigala®), aux tonalités brillantes, satinées ou givrées (Profils Color®) ou bien encore aux teintes minérales, métalliques et bois (Terre de matières®)…