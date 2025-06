La surélévation privilégiée par les Français, au détriment de la construction neuve

Pour faire face à la crise du logement, la surélévation de toiture apparaît comme une solution efficace pour limiter l’étalement urbain. Spécialiste de cette technique, Viveo dévoile une étude exclusive réalisée par OpinionWay pour comprendre les attentes des Français. Les résultats traduisent une volonté de favoriser le déploiement de cette solution.

Nombreux sont les obstacles à se dresser devant les projets immobiliers des ménages français. Hausse des prix, conditions d’emprunt difficiles ou encore manque de foncier disponible, les Français sont de plus en plus nombreux à chercher des alternatives pour adapter leur logement à leurs besoins.

L'émergence du télétravail, la naissance d’un enfant, l’accueil de parents âgés… les modes de vie évoluent, et avec eux les besoins en surface dans les logements. Malheureusement, et du fait de tous les freins mentionnés plus haut, le déménagement n’apparaît plus comme une solution plausible pour nombre de ménages.

4 Français sur 5 optent pour la transformation de l’habitat, au dépend de la construction neuve

La surélévation de toiture, qui consiste en la création d’un étage supplémentaire en lieu et place de la toiture actuelle d’une habitation, apparaît alors comme une solution crédible pour pallier le manque d’espace dans un logement.

Pour mieux cerner les attentes des Français sur ce type d’alternative, Viveo, spécialiste de cette technique depuis près de 40 ans, dévoile une étude exclusive réalisée par l’institut OpinionWay. Les résultats sont sans appel : 80 % des Français pensent que l’avenir de l’habitat passe par la transformation des bâtiments existants plutôt que par la construction de logements neufs.

L’étude révèle par ailleurs que 71 % des Français interrogés considèrent la surélévation comme une solution pertinente pour adapter leur habitat. Ils sont même près de 2 sur 3 (62 %) à préférer agrandir leur logement actuel plutôt que de déménager.

En plus de sa praticité, la surélévation est aussi perçue comme une alternative plus abordable financièrement : 60 % des sondés la considèrent plus économique qu’un déménagement. À juste titre, sachant qu’une surélévation coûte en moyenne 2 500€/m².

De multiples revendications pour massifier les travaux de surélévation

Si cette solution apparaît comme étant plus économique, les Français ne sont pas contre un petit coup de pouce pour autant. Plus de la moitié des sondés (54 %) indiquent qu’ils seraient plus enclins à réaliser des travaux de surélévation de toiture si une aide financière dédiée était proposée par l’État. Un chiffre qui grimpe à 70 % pour les propriétaires d’appartements.

Autre point mis en avant par les répondants : la lourdeur des démarches administratives qui entravent certains projets. 76 % des Français pointent ainsi la nécessité d’assouplir la réglementation afin de permettre de développer la surélévation de toiture des bâtiments existants plutôt que la construction neuve.

Côté copropriété, 8 propriétaires d’appartements sur 10 estiment que la surélévation est un moyen intéressant de gagner en pouvoir d’achat en revendant le droit de construire à un promoteur. Les copropriétés peuvent ainsi payer environ 3 000€/m² construit et revendre deux fois plus cher aux futurs voisins. Selon l’Apur, à Paris, on pourrait par exemple créer 40 000 logements grâce à une surélévation des immeubles, soit un potentiel non négligeable.

Malgré tous ces avantages, la surélévation reste toutefois méconnue du grand public : 39 % des Français ne connaissent pas cette solution. Un chiffre qui interroge à l’heure où il devient urgent de limiter l’artificialisation des sols, dans le contexte du ZAN.

Une solution aux vertus sociales et écologiques

Avec la crise du logement et des enjeux environnementaux croissants, les Français voient dans la surélévation une solution d’intérêt général.

80 % d’entre eux estiment que l’avenir passe par la transformation des bâtiments existants plutôt que par la construction de logements neufs. Chez les 25-34 ans, cette conviction est encore plus marquée (87 %), signe d’un appel à un urbanisme plus sobre et plus agile.

Pour 8 répondants sur 10, la surélévation est aussi un levier pertinent pour créer de nouveaux logements dans les zones les plus saturées, sans artificialiser les sols ni recourir à de nouvelles infrastructures. Une réponse vertueuse, à la fois d’un point de vue social et écologique.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock