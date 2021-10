Vague de recrutement annoncée pour Hitachi Cooling & Heating France

D’ici à fin 2022, plus de 100 postes vont être à pourvoir au sein du réseau Hitachi Cooling & Heating. Ces embauches se concentrent principalement sur les fonctions commerciales et techniques afin d’accompagner la croissance de l’entreprise. Fin 2022, ce seront près de 500 personnes qui porteront la marque sur le territoire français.

Les comptoirs Hitachi continuent leur conquête de nouveaux territoires

Les 11 partenaires de la marque Hitachi Cooling & Heating, distributeurs exclusifs mono-marque sur les marchés du Résidentiel et Petit Tertiaire, nourrissent tous de belles ambitions et accélèrent les projets d’ouverture. Sur 2022, dans de nombreuses régions, les recrutements vont culminer, avec principalement 2 types de postes : technico-commerciaux, itinérants ou sédentaires, et techniciens. D’ici fin 2021, 40 postes sont d’ores et déjà à pourvoir pour accompagner la croissance de plusieurs secteurs, avec déjà plus de 10 ouvertures de points de vente planifiées.



Le plan d’expansion vise à rapprocher les produits Hitachi Cooling & Heating du consommateur final par l’intermédiaire des installateurs, à travers un maillage territorial complet, du Nord au Sud, et de l’Est à l’Ouest. La formule gagnante des comptoirs reste la proximité, la conquête de plus de zones et l’établissement de relations solides avec leurs clients. Comme le rappelle Yves Champagnol, Directeur Commercial: « Pour un installateur, s’adresser à un comptoir Hitachi, c’est adhérer au service de proximité et au concept d’expertise totale de la marque Hitachi, qui implique des stocks importants en produits finis et pièces détachées. C’est aussi vouloir renforcer sa propre expertise au côté de son comptoir, grâce à des formations sur-mesure et de nombreux outils, de l’avant-vente à l’après-vente. »



Les agences Hitachi continuent de se renforcer sur le tertiaire

Les 9 agences commerciales Johnson Controls - Hitachi se voient étoffées en 2022, avec l’arrivée de nouveaux technico-commerciaux et prescripteurs. La logique de proximité pour assurer un suivi qualitatif demeure la pierre angulaire de la stratégie d’Hitachi. Le renforcement des équipes vient donc naturellement améliorer le maillage national, pour encore plus d’expertise et de réactivité auprès des installateurs et des acteurs de la maîtrise d’ouvrage.

À noter, en avril 2021, le groupe Johnson Controls a reçu une distinction prestigieuse, le prix américain Forbes « Meilleurs Employeurs pour la Diversité ». Le groupe s’efforce de créer un environnement où chaque employé voit à la fois l’opportunité et la responsabilité de contribuer à la culture de l’entreprise. Ces contributions favorisent les mentalités, les comportements et l’innovation, qui sont nécessaires pour mener à bien la mission de l’entreprise et pour garantir le succès à ses clients. George Oliver, Président Directeur de Johnson Controls, a déclaré : « Nous nous tenons responsables de l’établissement d’une culture toujours plus inclusive et diversifiée, notamment en liant la rémunération des dirigeants à l’atteinte de cet objectif. »



« La marque Hitachi Cooling & Heating mène en France une stratégie gagnante, depuis plus de 10 ans. Elle met en évidence nos compétences dissociées et nos savoir-faire respectifs chacun dans nos domaines. Nos spécialisations par compétences marchés, Résidentiel & Petit Tertiaire, représentées par nos 60 comptoirs Hitachi, et Tertiaire & Industrie, avec nos 9 agences Johnson Controls - Hitachi, sont des atouts décisifs. Nous allons continuer de les développer, les valoriser et les conjuguer ensemble. Notre ambition est de porter la marque sur le territoire français, fin 2022, via un réseau de 500 personnes. »

