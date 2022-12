Certification NF Béton prêt à l’emploi : une nouvelle version qui favorise l’économie circulaire Communiqué | 15.12.22

La parution récente de la norme volontaire NF EN 206/CN+A2 a entraîné la révision du référentiel de certification « NF 033 Béton prêt à l’emploi » (BPE). Cette certification offre aux producteurs de béton la possibilité d’attester, par un signe de reconnaissance objectif, que leurs produits sont conçus selon le plus haut niveau de technicité et de savoir-faire. Elle inclut désormais des exigences concernant l’usage de granulats recyclés et de ciments bas-carbone dans la fabrication. Et cela, en réponse aux besoins des utilisateurs et des prescripteurs.