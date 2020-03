« Ce n'est pas une construction traditionnelle, observe Richard Teissier. On peut voir en transparence à travers les parois de verre. Les murs extérieurs assurent toute la protection. Entre les pièces et le patio, il n'y a ni structure ni montant : uniquement des vitrages. De fait, on ne sait plus si on se trouve dedans, ou dehors. » Des parties entières sont volontairement bâties en porte-à-faux, par un jeu subtil sur les poteaux. « Le novice peut ne pas comprendre comme cela tient debout », sourit-il.

Alu Tech (Jacou, dans l'Hérault) a installé les menuiseries. Particularité technique de la villa : « Bruno Bidault, le gérant, n'avait jamais fait de verre collé. Il s'est lancé avec nous dans l'appropriation de cette technique (VEC, Vitrage Extérieur Collé), qu'il a très bien maîtrisée », se félicite l'architecte.