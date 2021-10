VisionAIR, une toute nouvelle gamme de ciments à empreinte carbone réduite pour des bâtiments plus responsables

Parmi les grands contributeurs des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France, le secteur du bâtiment est l’une des clés de voûte des politiques de lutte contre le réchauffement climatique (massification des travaux de rénovation énergétique, dispositions de la RE2020, développement du label bas carbone, etc.) et l’un des leviers visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Dans un contexte de crise environnementale, le recours à des matériaux de construction durable s’impose aux acteurs de la filière.

Des ciments pour soutenir la transition énergétique des bâtiments

Matériau le plus consommé sur terre après l’eau, avec 6 milliards de mètres cubes coulés chaque année (dont 50 millions en France), le béton fait sa révolution pour réduire son impact environnemental. Ciments Calcia, filiale française d’HeidelbergCement Group, innove pour répondre concrètement aux enjeux de la ville durable et résiliente de demain.



À l’image de son offre VisionAIR, lancée en 2020, qui propose des solutions moins carbonées pouvant aller jusqu’à - 40 % de CO 2 au kg/m3 de produit béton. Un résultat obtenu grâce à des formulations réduisant la proportion de clinker dans le ciment (composant polluant fabriqué par la cuisson de roches riches en calcaire et en argile) et intégrant des ajouts pour une performance optimale des produits mis en œuvre, garantissant qualité et pérennité des ouvrages.



Pour répondre à l’ensemble des besoins du marché, VisionAIR propose ainsi quatre références en sac* :

Baticia , ciment pour béton destiné à tous les usages du bâtiment,

, ciment pour béton destiné à tous les usages du bâtiment, Forcia , ciment pour béton en milieux agressifs,

, ciment pour béton en milieux agressifs, Flexia , ciment pour mortier de montage avec air entraîné,

, ciment pour mortier de montage avec air entraîné, Poncia, mortier de montage à base de pierre ponce, pour les blocs béton et briques, permettant de supprimer la quasi-totalité des ponts thermiques.

Une gamme complète qui s’inscrit pleinement dans la démarche du groupe HeidelbergCement dont l’objectif à 2030 est une réduction de 30% de ses émissions de CO 2 et d’ici 2050 d’atteindre la neutralité carbone du matériau béton : une démarche qu'il est le premier cimentier à voir valider scientifiquement par le SBTi (Science Based Targets initiative).

Une production made in France

« Ressources 100% locales » : Ciments Calcia est très attachée à son statut de producteur local, témoin de sa proximité régionale avec le savoir-faire de ses utilisateurs. L’implantation de ses dix usines sur le territoire national démontre l’origine 100% française de ses produits, de l’extraction à la fabrication.



* Emballage produit en papier kraft, sans traitement de blanchiment, des encres à l’eau composées de pigments de grade alimentaires et des colles à base d’amidon.

