L’aménagement urbain sous toutes ses facettes avec Alkern

Parce que nos villes ont plus que jamais besoin d’être tout à la fois accueillantes, sûres, durables et faciles à vivre, Alkern propose depuis 50 ans, à l’attention des collectivités, une gamme complète destinée à l’aménagement urbain et est fier de présenter son nouveau catalogue.

Qu’il s’agisse de réponses pour la voirie (pavés, bordures, marches jarterres...), la sécurité passive (blocs, ralentisseurs, bornes, îlots, giratoires...) ou encore pour le mobilier urbain (bancs, tables de ping-pong, jardinières...) Alkern propose ainsi une large panoplie de solutions réalisées en béton, donc particulièrement durables et résistantes. Et pour une parfaite intégration à leur environnement, les solutions Alkern sont disponibles sur une large palette de finitions, allant d’un classique aspect lisse à un rendu bois ou sablé. Précisons d’ailleurs que de nombreux coloris sont issus de granulats composant une offre 100 % minérale et recyclable. De plus, Alkern propose un service d’études de faisabilité et de design pour les demandes de mobilier urbain sur mesure, s’appuyant sur une large gamme de couleurs comme de finitions.



De nombreux atouts pour les donneurs d’ordre de collectivités à la recherche de solutions esthétiques, pérennes, permettant aux concitoyens de profiter des espaces publics extérieurs et s’intégrant idéalement au paysage urbain.



L’offre Alkern c’est la garantie d’une large gamme de produits d’aménagement urbain, sécurisés, valorisant la ville et son environnement.

Le béton, un produit d'avenir pour la ville

Pour satisfaire toutes les exigences, Alkern s’appuie sur une expertise de plus de 50 ans et les qualités reconnues du matériau béton. 100 % minéral et recyclable, d’une durée de vie de plus de 100 ans, le béton est aussi adapté aux différents climats et aux conditions d’usage de la ville : hautes températures, gel, résistance mécanique et aux agressions chimiques... Fabriqués dans une des 53 usines du groupe en France, avec des matières premières extraites en proximité et une main d’œuvre locale, les produits préfabriqués en béton Alkern favorisent de plus le développement de l’économie locale. Enfin, Alkern propose un pavé coquillage issu de l’économie circulaire, dont une partie des granulats sont remplacés par des coquilles de Saint-Jacques broyées, argument et produit séduisants pour les communes.

Une offre large et facile d'accès

Pour faciliter le travail des aménageurs et urbanistes, Alkern a structuré son offre autour de six thématiques. Si Aménager la ville est dédié aux éléments structurants de l’espace public et de la voirie (pavés, bordures, marches, murets, parking, zones partagées...), Protéger le public regroupe les produits pour sécuriser les déplacements et les espaces (bornes, ralentisseurs...). De son côté, Une ville verte propose jardinières, points d’eau et tout pour aménager des infrastructures de mobilité douce (pistes et bandes cyclables) et végétaliser au mieux. Une ville propre présente les réponses en bacs à papier et cendriers. Enfin, le chapitre Se reposer rassemble un large choix de bancs et tables et Se divertir faire la part belle aux tables de ping-pong et, exclusivité Alkern, à la nouvelle table Alkerball dédiée aux installations de loisirs de plein air.

ALKERBALL, la nouvelle table de jeux de plein air

Cette table, au plateau légèrement courbe, attire forcément l’attention : curiosité pour ses formes, admiration pour son design futuriste, imagination pour les potentialités de jeux que ce nouvel équipement de plein air propose.



Dotés d’une balle ou d’un ballon, de raquettes ou non, à deux ou à quatre, les joueurs peuvent rivaliser d’adresse et d’inventivité pour adapter foot, volley ou ping-pong à cette table dénommée Alkerball.



Proposant une nouvelle expérience collective, sportive et ludique pour tous les âges, Alkerball véhicule l’image d’une ville jeune, moderne, innovante. Précisons que le béton du plateau peut même être personnalisé aux couleurs de la commune ou de l’établissement.



Livrée clé en main prête à être déchargée, avec une dalle en option si le terrain de destination s’avère trop meuble, la table Alkerball s’adapte facilement à tous les espaces par ses dimensions raisonnables (160 x 280 cm, pour une hauteur maximale de 90 cm) que ce soit en hyper centre urbain ou bien en commune rurale.

