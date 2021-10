Schindler 3000 : Découvrez la nouvelle génération d'ascenseurs connectés !

Une solution flexible qui unifie forme et fonction. Cet ascenseur polyvalent offre une modularité remarquable, tant dans les dimensions de la cabine que dans celles des portes et de la gaine. Une conception bien pensée qui s’appuie sur la précision suisse et intègre déjà les technologies de demain ; pour une expérience usagers à la fois plus sécurisée, plus fluide et plus connectée.

Optez pour la combinaison qui s’intègre parfaitement à votre bâtiment en sélectionnant la décoration, les couleurs et les options les plus adaptées.



Pionnier dans la gestion de trafic grâce à la Technologie PORT et son système de gestion des flux, l'ascenseur Schindler 3000 permet à la fois d’interagir avec les usagers, d’optimiser la consommation énergétique de votre bâtiment et de contrôler les accès aux étages, voire au bâtiment. La technologie PORT rend les bâtiments plus attrayants, plus efficaces et plus précieux.



Renseignements au 09 70 00 83 23 ou sur infomarketing.fr@schindler.com Pour en savoir plus exit_to_app