iD Click Ultimate : des lames et dalles rigides acoustiques, résistantes, designs et durables

Des performances techniques optimales

La gamme iD Click Ultimate de Tarkett offre de très belles performances techniques. Absorption acoustique des bruits jusqu’à 19dB, bonne résistance à l’eau et aux chocs. Cette extrême résistance peut s’expliquer notamment par le nouveau traitement de surface breveté TEKTANIUM™ avec finition ultra-mate et la technologie RCC+ (Rigid Composite Core+) pour rendre le produit encore plus résistant et étanche. Ces nouvelles lames et dalles rigides acoustiques en vinyle sont également très faciles et rapides à poser grâce à leur système de clic GenClick ® (vertical / à plat). Son excellente stabilité dimensionnelle lui permet de résister aux variations de températures jusqu’à 60°C et de pouvoir être installée derrières baies vitrées.

Des designs ultra-réalistes

La conception de iD Click Ultimate s’est concentrée sur la facilité de décision dans le processus d’achat d’un revêtement de sol, iD Click Ultimate est le produit qui permet de ne faire aucun compromis. Cette nouvelle collection déclinée en 3 gammes propose 43 décors allant du bois brut à la pierre naturelle, avec 3 technologies d’impression (impression numérique – exclusivité Tarkett, grainage au registre, rotogravure) et 3 différentes couches d’usure (0,30 mm - Classe 23/31 ; 0,55 mm – Classe 23/33 ; 0,70 mm – Classe 23/34). Besoin d’un format spécifique ? Leur nouvelle gamme se décline en 5 formats pour une multitude de possibilités.

Un produit bon pour les personnes et la planète

Tarkett, en tant que fabricant français de revêtement de sol, s’attache depuis de nombreuses années à proposer des produits qui respectent l’environnement et la santé de tous. 100% sans phtalate et possédant de très faibles émissions de COV (particules fines dans nos intérieurs) notamment grâce à l’utilisation d’encres à base d’eau, cette nouvelle gamme contribue à des espaces intérieurs toujours plus sains. Grâce à notre production exclusive dans notre usine en Europe, l’objectif est de réduire encore un peu plus nos émissions de CO2. Ainsi, la nouvelle gamme iD Click Ultimate se compose de 20 % de contenu recyclé et se recycle grâce au programme de collecte et de recyclage ReStart®.de Tarkett

La nouvelle gamme iD Click Ultimate sera un choix judicieux pour les professionnels de la construction et de la rénovation (pose sur carrelage possible avec ces lames et dalles rigides en vinyle) à la recherche d'un produit de qualité supérieure. Contactez les équipes du fabricant dès aujourd'hui pour découvrir comment iD Click Ultimate peut répondre à vos besoins en matière de revêtement de sol.