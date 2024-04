Weber renforce son portefeuille de solutions pour les sols techniques et décoratifs

R.Sol est un acteur clef du marché des résines époxy, polyuréthane et polyaspartique destinées aux sols en non-résidentiel, qui renforcera le portefeuille de solutions pour les sols techniques et décoratifs de Saint-Gobain Weber France.

La société française, créée il y a 20 ans, conçoit, fabrique et commercialise des résines de sols à destination des marchés tertiaires et industriels sous les noms R.Sol, Himfloor et Funget. Elle dispose, depuis 2017, d’une usine en Ile-de-France et emploie 26 personnes pour un chiffre d’affaires d’environ 8 m€ en 2023.

Sa large gamme de systèmes (filmogènes, semi-lisses, autolissants) et de technologies, ainsi que les certifications associées, permettent de répondre aux contraintes spécifiques de donneurs d’ordres industriels et gestionnaires de parcs et d’applicateurs spécialisés.

« Je suis ravi que les équipes R.Sol puissent nous rejoindre ! » déclare Arnaud Tractère, Directeur Général de Weber France. « C’est une très belle entreprise que M. Rollin a su construire avec ses équipes et je suis convaincu, qu’ensemble, nous allons pouvoir la faire croître sur tous ses marchés et sur l’ensemble du territoire français. Avec cette acquisition, Weber complète son offre de solutions pour les sols qui comporte déjà les mortiers techniques de la gamme weberfloor. »

« C’est une nouvelle étape importante pour R.Sol » complète Marc Rollin, dirigeant de R.Sol « En combinant les compétences et l’offre de R.Sol et de Weber, nous pouvons continuer à grandir et apporter des solutions techniques toujours plus pertinentes pour nos clients spécialistes ».

